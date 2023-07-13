Международный комитет Красного Креста высказался о Z-визите генсека белорусской организации в «ДНР» 13.07.2023, 21:08

Организация уже занимается скандальным визитом на Донбасс Дмитрия Шевцова.

Официальный представитель Международного комитета Красного Креста заявил, что организация не имеет отношения к скандальному визиту генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста Дмитрия Шевцова в «ДНР», пишет «Еврорадио».

«В настоящее время мы рассматриваем этот вопрос. Очень важно, чтобы все члены движения Красного Креста и Красного Полумесяца сохраняли свою независимость от правительств и носителей оружия.

Это позволяет нам оказывать помощь беспристрастно, отдавая приоритет наиболее нуждающимся людям, где бы они ни находились, на какой бы стороне линии фронта они ни были», — сказал официальный представитель, фактически процитировав положение официального устава Белорусского общества Красного Креста.

Скандальная ситуация возникла после того, как российский ресурс Sputnik сообщил о поездке Дмитрия Шевцова на оккупированные территории Украины, в т. н. «ДНР», и опубликовал видео с ним, где глава белорусского Красного Креста говорит щемящие слова о детских страданиях, одетый в жилетку с символом российской агрессии, буквой Z на рукаве.

Белорусское общество Красного Креста — провластная организация, которая безоговорочно поддерживает режим Лукашенко во всех его действиях как на словах, так и на деле. Членов этой организации, например, всегда включают в состав избирательных комиссий, и они активно участвуют в фальсификации выборов разного уровня. Председатель гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Анна Смоляк недавно публично поддержала размещение ядерного оружия в Беларуси. Об этом она заявила в эфире гомельского телевидения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».