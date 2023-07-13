10 миллиардеров, которые разбогатели благодаря невероятной удаче
- 13.07.2023, 21:18
Некоторые миллиардеры обязаны своим состоянием не только деловой хватке.
Каждый миллиардер гордится своим путем к успеху. Ведь для того, чтобы построить бизнес или преуспеть в творчестве нужны многие личные качества. Однако, и без удачи тут не обойтись.
Несомненно, ум, настойчивость и стратегическое планирование являются жизненно важными составляющими успеха, однако в мире бизнеса и предпринимательства нельзя упускать из виду влияние удачи или благоприятных обстоятельств.
Некоторые миллиардеры обязаны своим состоянием не только деловой хватке, но и непредсказуемым поворотам судьбы, пишет «Новое время».
10 миллиардеров, которым удача помогла разбогатеть
В этой статье мы расскажем о десяти людях, которые благодаря благосклонности фортуны стали частью мирового клуба миллиардеров.
Эдуардо Саверин
Саверин родился в Бразилии, но в 1992 году переехал в США. Он познакомился с Марком Цукербергом, когда оба учились в Гарварде, и в 2004 году они стали соучредителями Facebook. Изначально он выступал в качестве бизнес-менеджера будущего гиганта социальных сетей.
Несмотря на ожесточенную юридическую борьбу, в результате которой он был отстранен от руководства Facebook, Саверин сохранил значительную часть акций компании.
Взрывной рост Facebook превратил эти акции в многомиллиардное состояние. Состояние Саверина на 2023 год оценивается в $17 млрд.
Пьер Омидьяр
Омидьяр, американец иранского происхождения, родившийся в Париже, основал сайт аукционов eBay в 1995 году в качестве хобби на полставки.
Когда онлайновая торговля начала набирать обороты, eBay быстро стал значимым игроком, превратив Омидьяра в миллиардера. В настоящее время его чистая стоимость составляет около $22 млрд.
Опра Уинфри
Знаменитая Опра родилась в бедности в штате Миссисипи, Уинфри начала свою медиа-карьеру на радио, а затем перешла на телевидение.
История Уинфри — это история необыкновенных обстоятельств, когда она из трудного детства превратилась в медиа-магната. Ее состояние пришло благодаря ее успешному дневному ток-шоу и другим инвестициям в СМИ. Уинфри оказалась в нужном месте и в нужное время в процессе эволюции телевизионных ток-шоу, что в значительной степени способствовало ее статусу миллиардера.
Различные другие предприятия, включая ее сеть OWN, обеспечили ей состояние в $2,7 млрд.
Самнер Редстоун
Редстоун удачно унаследовал кинобизнес своего отца, который он преобразовал в глобальную медиаимперию.
Самнер Редстоун родился в Бостоне в 1923 году, получил в управление сеть кинотеатров «drive-in» своего отца и преобразовал ее в ведущий медиа-конгломерат National Amusements, который контролирует CBS и Viacom. Его состояние оценивается в $3 млрд.
Jay-Z
Jay-Z вырос в Бруклине, Нью-Йорк, и музыка стала его способом бегства из неблагополучного района.
В 1995 году он стал одним из основателей компании Roc-A-Fella Records для выпуска своей музыки, и с тех пор его деловые предприятия расширялись.
Его разнообразные занятия, от музыки до потокового сервиса Tidal и шампанского Armand de Brignac, принесли ему примерно $1,4 млрд.
Масайоши Сон
Сон родился в семье корейских иммигрантов в Японии. После учебы в США Сон вернулся в Японию и в 1981 году основал компанию SoftBank.
Несмотря на некоторые неудачи в бизнесе, успешные инвестиции в такие компании, как Alibaba, привели к тому, что состояние Сона выросло примерно до $45 млрд.
Дж. К. Роулинг
Роулинг родилась в Англии и долгие годы была обычной домохозяйкой.
Она задумала идею создания Гарри Поттера во время задержки поезда в 1990 году. Именно счастливый случай, когда ее рукопись попала в руки нужных людей, привел к ее всемирному признанию.
Семь книг стали огромным успехом и породили масштабную франшизу. Состояние Роулинг превышает $1 млрд, даже после значительных благотворительных пожертвований.
Илон Маск
Знаменитый Илон Маск родился в Южной Африке, а затем переехал в США, чтобы учиться в Пенсильванском университете.
Развитие интернета и его внедрение в повседневную жизнь было удачей, которую Маск использовал с выгодой для себя, и это принесло ему значительное богатство.
Став одним из основателей компании PayPal и продав ее eBay, Маск продолжил руководить такими компаниями, как Tesla и SpaceX. Он также купил популярную соцсеть Twitter.
По состоянию на 2023 год его состояние оценивается в $300 млрд, что делает его одним из самых богатых людей в мире.
Даниэль Эк
Шведский предприниматель Эк стал одним из основателей компании Spotify в 2006 году.
Его видение, в сочетании со своевременным переходом от физических форматов музыки к цифровым, стало удачной комбинацией, которая сделала Эка миллиардером.
В 2018 году гигант потокового вещания музыки вышел на биржу, что значительно увеличило состояние Эка. По состоянию на 2023 год его чистая стоимость оценивается в $4,5 млрд.
Ма Хуатэн
Также известный как Пони Ма, китайский технологический бизнесмен стал соучредителем компании Tencent в 1998 году.
Основателю Tencent посчастливилось оседлать первую волну распространения интернета в Китае, запустив такие успешные продукты, как QQ Messenger и WeChat. Взрывной рост китайской базы пользователей интернета сделал Ма одним из самых богатых людей в мире.
По мере того как в Китае росло использование Интернета, росло и состояние Ма, благодаря огромной популярности продуктов Tencent, таких как WeChat. По разным оценкам, его состояние в 2023 году составит около $70 млрд.