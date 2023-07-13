В Беларуси повысят стоимость обучения в вузах 13.07.2023, 21:24

Уже с 1 сентября.

Стало известно, что в Беларуси увеличивается стоимость обучения в вузах в 2023/2024 учебном году, передает БелТА.

В сообщении сказано, что в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники с 1 сентября 2023 года стоимость обучения вырастет не более чем на 7% в зависимости от специальности, а также курса и формы получения высшего образования. В вузе объяснили, что это корректировка стоимости связана с ростом расходов на коммунальные услуги, ростом затрат на содержание зданий и сооружений. Кроме того, речь идет про рост затрат на энергоносители, а также про поддержание уровня зарплаты профессорско-преподавательского состава БГУИР.

Сообщается, что с нового учебного года изменится стоимость обучения на 1-м курсе дневной формы обучения факультета компьютерных систем и сетей. Так, по всем специальностям она составит 4590 рублей (в 2022 году – 4290 рублей).

Отмечается, что в Белорусском государственном медицинском университете в новом учебном году за год обучения по специальности «стоматология» необходимо будет отдать 5182 рубля, а стоимость обучения по специальности «лечебное дело» составит 4430 рублей. Такую же стоимость нужно будет отдать и за обучение по специальности «педиатрия».

В Минском государственном лингвистическом университете с 1 сентября 2023 года на 1-ом и 2-ом курсе дневной формы обучения на факультетах немецкого языка, романских языков, английского языка, китайского языка и культуры, а также переводческом факультете стоимость составит 3948 рублей.

Обновили стоимость платного обучения и в Академии управления при Лукашенко. На дневной форме обучения по ряду специальностей за год обучения необходимо будет заплатить 4330 рублей.

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