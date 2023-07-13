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Байден не видит «реальной перспективы» применения Россией ядерного оружия

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  • 13.07.2023, 22:08
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Байден не видит «реальной перспективы» применения Россией ядерного оружия

Путина предупредил не только Запад, но и Китай.

Американский президент Джо Байден заявил, что не существует «реальной перспективы» применения российским диктатором Владимиром Путиным ядерного оружия против Украины или Запада.

Об этом сообщает Sky News.

«Не только Запад, но и Китай и остальной мир сказали: не надо этого делать», - сказал Байден на пресс-конференции в Хельсинки.

Президент США комментировал вероятность ядерного удара на фоне растущей нестабильности в Москве.

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