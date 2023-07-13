Байден не видит «реальной перспективы» применения Россией ядерного оружия 1 13.07.2023, 22:08

1,186

Путина предупредил не только Запад, но и Китай.

Американский президент Джо Байден заявил, что не существует «реальной перспективы» применения российским диктатором Владимиром Путиным ядерного оружия против Украины или Запада.

Об этом сообщает Sky News.

«Не только Запад, но и Китай и остальной мир сказали: не надо этого делать», - сказал Байден на пресс-конференции в Хельсинки.

Президент США комментировал вероятность ядерного удара на фоне растущей нестабильности в Москве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».