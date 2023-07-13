Байден не видит «реальной перспективы» применения Россией ядерного оружия

Байден не видит «реальной перспективы» применения Россией ядерного оружия1
- 13.07.2023, 22:08
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Путина предупредил не только Запад, но и Китай.
Американский президент Джо Байден заявил, что не существует «реальной перспективы» применения российским диктатором Владимиром Путиным ядерного оружия против Украины или Запада.
Об этом сообщает Sky News.
«Не только Запад, но и Китай и остальной мир сказали: не надо этого делать», - сказал Байден на пресс-конференции в Хельсинки.
Президент США комментировал вероятность ядерного удара на фоне растущей нестабильности в Москве.