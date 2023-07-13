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Пентагон подтвердил доставку кассетных боеприпасов в Украину

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  • 13.07.2023, 22:21
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Пентагон подтвердил доставку кассетных боеприпасов в Украину

Ранее о доставке боеприпасов сообщил командующий группировкой войск «Таврия».

Соединенные Штаты Америки сегодня, 13 июля, подтвердили доставку кассетных боеприпасов в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Пентагона, о котором пишет журналист Politico Лара Селигман.

«Высокопоставленный американский генерал подтверждает, что кассетные боеприпасы США уже прибыли в Украину», - говорится в сообщении.

Больше никаких подробностей на эту тему не сообщается.

Сегодня командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что Украина получила кассетные боеприпасы от США, но пока не применяла в войне против России.

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