В Индии нищий благодаря милостыне стал миллионером 1 13.07.2023, 22:43

Иллюстративное фото

Он уже приобрел трехкомнатную квартиру и два магазина, однако и дальше попрошайничает.

Житель Индии Бхарат Джайн не нашел стабильную работу и оказался на улице. Именно там он заработал свои первые деньги, которые в целом составили миллион 200 тысяч долларов, пишет Indian Times.

Теперь Джайна называют «самым богатым нищим в мире». Известно, что мужчина родился в семье низшего класса, поэтому не смог получить нормальное образование и, соответственно, работу. В результате, он начал попрошайничать и зарабатывать около 728 долларов в месяц.

Джайн уже приобрел трехкомнатную квартиру и два магазина, которые сдает в аренду, примерно, за 364 доллара в месяц.

Несмотря на это, он и дальше попрошайничает, причем, в самых популярных местах города. В течение 10-12 часов мужчина может собрать 30 долларов в день.

Это позволяет его детям получать образование в монастырской школе.

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