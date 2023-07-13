На южном фланге Бахмута есть продвижение ВСУ
- 13.07.2023, 22:54
Также идет наступательная операция на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на востоке страны продолжаются тяжелые бои. По ее словам, в районе Бахмута есть продвижение с «боями и мощным вражеским сопротивлением».
В Telegram она сообщила, что россияне продолжают атаковать на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Украинским защитникам удалось сдержать врага.
«Сейчас продолжаются тяжелые бои. На южном фланге Бахмутского направления, как и вчера, есть продвижение с боями и мощным враждебным сопротивлением. На северном фланге враг атаковал, пытаясь вернуть утраченные позиции. Но безуспешно», — сообщила она.
Маляр пишет, что на Мелитопольском и Бердянском направлениях идет наступательная операция. Она добавила, что на направлениях Новоданиловка, Балка Широкая, Малая Токмачка, Новопокровка ВСУ имели успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.
«Враг сейчас перемещает подразделения и применяет все имеющиеся резервы. Благодаря тому, что наши бойцы ежедневно уничтожают вражеские склады техники, количество вражеских обстрелов несколько снизилось», — отметила она.
Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый сообщил, что на Бахмутском направлении украинские защитники достигли частичного успеха на южном фланге.