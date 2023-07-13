«Новы Час»: На Окрестина умер узник с астмой 7 13.07.2023, 23:23

5,232

Андрею Макаревичу не дали ингалятор.

В начале лета в центре изоляции правонарушителей на Окрестина умер задержанный Андрей Макаревич. Об этом изданию «Новы час» сообщил бывший сокамерник умершего.

Как пишет издание, мужчину задержали за «мелкую кражу», но отправили в камеру к «политическим». По словам экс-сокамерника Андрея, мужчина болел астмой и нуждался в ингаляторе. Флакон ему выдавали по просьбе через медперсонал ЦИП, но не всегда.

— Однажды она (медик на Окрестина — Прим. ред.) ему ингалятор не дала — оставила его у охраны и сказала каждый раз просить охранника, чтобы им воспользоваться, — рассказал газете бывший сокамерник.

В итоге Андрей провел сутки без ингалятора:

— Днем он еще сидел нормально, откашливался и так далее. А ночью хрипел так, что вся «хата» уснуть не могла.

На следующий день пришла другая смена медиков и ингалятор заключенному выдали. Тем не менее Андрею становилось все хуже. В камере был сильный сквозняк и в какой-то момент все, кто в ней находился, заболели.

— В воскресенье я проснулся, ребята стоят, кричат: «звоните в кнопку» — в каждой камере есть кнопка вызова «продольных». Оказалось, что Андрей встал, сходил в туалет, пошел мыть руки и просто у раковины упал, — рассказал экс-сокамерник.

Ни врачу ЦИП, ни медикам скорой не удалось вернуть Андрея к жизни.

— Всех заключенных перевели в другую камеру на некоторое время. Но потом всех «заселили» назад. От Андрея в камере остались только обувь и балончики от ингалятора, — сказал экс-сокамерник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».