Контрнаступление ВСУ: Данилов прогнозирует «урожай» на август и сентябрь 13.07.2023, 23:42

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Алексей Данилов

Секретарь СНБО Украины призывал к терпению.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует, что самыми «урожайными» для украинского контрнаступления будут август и сентябрь. Об этом он сказал в комментарии The Guardian.

Данилов призывал к терпению в вопросе контрнаступления.

"Нельзя есть незрелые фрукты. А если вы знаете погоду в Украине, то знаете, когда созревает большинство фруктов: август и сентябрь", – сказал он с улыбкой.

Секретарь СНБО заявил, что постоянное давление на Украину в ожидании демонстрации результатов контрнаступления бесполезно.

«Ситуация с контрнаступлением раздута в мировых СМИ. Это не спортивные соревнования. На карту поставлено многое, на карту поставлены жизни людей», – сказал он.

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