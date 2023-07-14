Франция утвердила семилетний оборонный бюджет 14.07.2023, 1:12

На рекордные 413 млрд евро.

Французский парламент одобрил увеличение военных расходов на следующие семь лет на фоне вторжения России в Украину. Об этом решении сообщило информационное агентство АP в четверг, 13 июля.

Проект закона о военном программировании, предусматривающий 413 миллиардов евро расходов на 2024-2030 годы, получил окончательное одобрение Национального собрания, нижней палаты парламента.

Президент Эммануэль Макрон настаивал на увеличении военного бюджета до 413 миллиардов евро, что является наиболее значительным увеличением расходов за последние полвека. Новый бюджет более чем на треть превышает предварительный план военных расходов в 295 млрд евро на 2019-2025 годы.

Финансы пойдут на модернизацию ядерного арсенала Франции, увеличение расходов на разведку и разработку более дистанционно управляемого оружия.

Новый военный план предполагает удвоение количества военных резервистов и усиление киберзащиты, а также увеличение мощностей по производству оружия как для помощи Украине, так и для надлежащего обеспечения французских вооруженных сил.

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