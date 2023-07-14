В Беларуси выбрали лучшее студенческое общежитие 14.07.2023, 2:34

Общежитие Белорусско-российского университета № 3 в Могилеве. Фото: Федерация профсоюзов

Как оно выглядит.

В Беларуси подвели итоги конкурса на лучшее студенческое общежитие, который проводил профсоюз работников образования и науки. В отборочных турах участвовали общаги со всей страны, в финале жюри выбрало тройку победителей, сообщает сайт Федерации профсоюзов.

На первом месте — общежитие № 3 Белорусско-российского университета в Могилеве: его признали «лучшим местом для отдыха и сна студентов». Это двенадцатиэтажное здание через дорогу от учебного корпуса, в самом центре Могилева.

Из удобств — туалеты с умывальными комнатами и кухни с двумя электроплитами и микроволновкой на каждом этаже. В общежитии есть комнаты отдыха с живыми растениями и телевизором, помещения для самоподготовки, спортивная комната с инвентарем и столом для тенниса, две прачечные с сушилками и четырьмя машинками в каждой, комната с гладильной доской и утюгом. А также кабинет психологической разгрузки, в котором со студентами работает психолог.

Общежитие Белорусско-российского университета № 3 в Могилеве. Фото: Федерация профсоюзов

Общежитие Белорусско-российского университета № 3 в Могилеве. Фото: Федерация профсоюзов

На втором месте — общежитие № 4 БГУИР в Минске. Оно находится в Студенческой деревне на проспекте Дзержинского, 95. В шаговой доступности — станция метро «Петровщина».

Само общежитие — это 16-этажное здание, в котором проживают 1150 студентов, в основном первокурсники. Помимо пяти гостиных, в общаге есть буфет со столовой, прачечная, тренажерный зал и зал для аэробики, где три раза в неделю проходят занятия с тренером. На каждом втором этаже — комнаты для самоподготовки и столы для тенниса.

В общежитии 17 жилых блоков по две комнаты в каждом — на 2 и 4 человек. В каждом блоке предусмотрен санузел, душевая и кухня с плитой и вытяжкой. На всех этажах работает интернет.

Общежитие № 4 БГУИР в Минске. Фото: Федерация профсоюзов

Общежитие № 4 БГУИР в Минске. Фото: Федерация профсоюзов

Общежитие № 4 БГУИР в Минске. Фото: Федерация профсоюзов

Замыкает тройку лидеров общежитие № 6 Гродненского государственного университета им. Янки Купалы. 13-этажное здание на 1030 мест с безбарьерной средой открылось в сентябре 2020 года.

На первом этаже — буфет, медицинский блок и прачечная. Со второго по тринадцатый — жилые блоки. В каждом по три двухместные жилые комнаты с мебелью и кухней, оборудованной необходимой техникой, санузел и душевая. На каждом этаже расположены комнаты отдыха. В общежитии также есть комнаты для кружков, несколько учебных комнат и тренажерных залов. На территории общежития работает Wi-Fi.

Общежитие № 6 Гродненского государственного университета им. Янки Купалы. Фото: Федерация профсоюзов

Общежитие № 6 Гродненского государственного университета им. Янки Купалы. Фото: Федерация профсоюзов

Помимо троих победителей, до республиканского этапа конкурса дошли общежития Полоцкого государственного университета им. Евфросинии Полоцкой, Белорусского государственного экономического университета, Гомельского государственного технического университета им. П. О. Сухого и Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина. Их отметили дипломами.

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