Европарламент одобрил новый план производства боеприпасов 14.07.2023, 4:34

Для поставок Украине.

Парламент Европейского Союза в четверг, 13 июля, проголосовал за реализацию плана производства боеприпасов (Act in Support of Ammunition Production, ASAP) после переговоров с Советом ЕС. Закон был принят 505 голосами, против выступили 56 депутатов, 21 воздержался. Теперь он также должен быть одобрен Советом ЕС, передает DW.

«В контексте Вильнюсского саммита НАТО сегодняшнее голосование знаменует собой еще один шаг в сторону безопасности и обороны Европы и еще один очень конкретный кирпичик нашей постоянной поддержки Украины перед лицом российской агрессии», - сказал на заседании румынский депутат Кристиан-Сильвиу Бушой, руководитель переговорной группы Европарламента.

Во время переговоров парламентарии добились включения в законопроект формулировки о том, что боеприпасы, финансируемые в соответствии с этим законом, должны поставляться Украине без экспортных ограничений, однако окончательное решение этого вопроса остается за национальными властями стран ЕС. Депутаты также расширили спектр проектов и обеспечили право на более высокую ставку финансирования для малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе Европарламента. Переговоры начались после голосования 1 июня и завершились за несколько дней до нынешней сессии.

«Основное отличие в том, что в первоначальный текст законопроекта до переговоров был включен пункт о мониторинге Еврокомиссией спроса на боеприпасы в странах ЕС. В нынешнем варианте его нет», - пояснил DW пресс-секретарь Европарламента Батист Шатен. На обсуждение и законодательное оформление этого аспекта в ЕС решили отвести больше времени.

Изначально предложение исходит от Еврокомиссии и содержит меры для срочного увеличения способности оборонной промышленности в Евросоюзе поставлять боеприпасы класса «земля-земля», артиллерийские снаряды и ракеты. В наращивание производства предполагается вложить 500 млн евро из фондов ЕС до 30 июня 2025 года. Финансовая поддержка предоставляется на создание новых производственных мощностей, оптимизацию, расширение, модернизацию или перепрофилирование существующих мощностей, переподготовку и повышение квалификации сотрудников, организацию трансграничных промышленных партнерств, в том числе государственно-частных, чтобы, например, обеспечить доступ к стратегическим компонентам и сырью.

Три этапа плана Борреля

В марте верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель представил программу из трех частей. Первая: выделить 1 млрд евро из Европейского фонда мира (ЕФМ) на восполнение национальных резервов тех государств Евросоюза, которые готовы передать боеприпасы Украине. Вторая: выработать общий подход к закупкам артиллерийских снарядов для восполнения собственных запасов и передачи боеприпасов Украине в среднесрочной перспективе через Европейское оборонное агентство. Коллективный подход призван способствовать снижению цен на боеприпасы и сократить сроки их поставок. На эти цели выделяется еще 1 млрд евро из ЕФМ. Третья часть плана заключается в наращивании мощностей оборонной промышленности в странах ЕС для покрытия нужд их армий и помощи Украине.

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