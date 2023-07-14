В российском Воронеже прогремел мощный взрыв 2 14.07.2023, 7:34

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Момент попал на видео.

В ночь на пятницу, 14 июля, громкий взрыв разбудил жителей российского Воронежа, который находится сравнительно недалеко от границ Украины.

Эффектные видео момента взрыва публикуют российские каналы в Телеграм, передает telegraf.com.ua.

На записях с камер видеонаблюдения видно, что взрыв был в около 22:55 13 июля, — его слышали в районе поселка Масловский на юго-восточной окраине города. На момент публикации новости еще нет официальных комментариев о причинах инцидента. Предварительно это могла быть работа средств противовоздушной обороны по беспилотнику, пишут каналы.

Судя по видео с места событий, взрыв был сильным.

Стоит заметить, что Воронеж находится на расстоянии в около 250 км от границ Харьковской области, там есть аэродром и ряд других военных объектов, которые используются в войне против Украины.

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