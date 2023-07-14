Белорус построил во дворе хоббитскую норку, как во «Властелине колец» 2 14.07.2023, 7:58

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И превратил в «хоббитов» своих соседей.

Недавно в гомельском дворе появилась хоббитская норка, похожая на жилище Бильбо Бэггинса из романа «Властелин колец». Домик с помощью своей семьи построил мужчина, поселившийся неподалеку. Он уже заразил страстью к благоустройству своих соседей, сообщает Newsgomel.by.

Кусочек Шира, страны хоббитов из выдуманного Джоном Толкином Средиземья, появился во дворе по улице Барыкина в Гомеле. Земляной домик практически точно воспроизводит хоббитские жилища, описанные в романе «Властелин колец» и показанные в фильмах: к отделанному камнями фасаду ведет миниатюрная дверца с крошечными ступеньками и перильцами, коваными петлями и дверной ручкой, рядом круглое окошко.

Автор дизайнерской фишки Александр рассказал, что увлекается ландшафтным дизайном и даже окончил курсы. По словам гомельчанина, он решил обустроить приятный уголок для своей семьи, чтобы любоваться им из окон квартиры и ухаживать за растениями.

Александр не только соорудил хоббитскую норку, но также с помощью жены и дочери обустроил палисадник во дворе — на это у него ушел целый год. Сначала потребовалось распланировать привезенный грунт, разбить пространство на сектора, провести освещение. Затем в центре палисадника появилась ель, которую всю зиму украшала сияющая гирлянда. По периметру дизайнер высадил туи, другие вечнозеленые кустарники, газонную траву и цветы. Все это он закупил сам в питомнике.

В дальнейших планах гомельчанина — отремонтировать тротуар от подъезда. Все расходы по благоустройству и будущему ремонту дорожки мужчина взял на себя. Супруги также поливают растения во дворе и подсаживают новые, выпалывают сорняки, удобряют, опрыскивают от паразитов. По их примеру обихаживать территорию начали и соседи, которые тоже принялись сажать цветущие кустарники на остальной части зеленой зоны.

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