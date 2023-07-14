В Курской области РФ раздался взрыв возле отделения ФСБ 4 14.07.2023, 8:03

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Несколько зданий повреждено.

В городе Курчатов Курской области (РФ) прозвучал взрыв в ночь на 14 июля. Сообщается о падении обломков неопознанного беспилотника примерно в сотне метров от здания местного управления ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Mash.

После инцидента были зафиксированы фрагменты БПЛА на разных локациях. Так, утверждается, что обломки дрона попали в жилой дом, где были выбиты окна. Также уточняется, что фрагменты дрона попали на 2-й этаж здания на улице Энергетиков. Некоторые обломки стали разбирать местные жители.

Место происшествия оцепили правоохранители. Данных о пострадавших нет.

В сети было опубликовано видео взрыва и фото с этими самыми остатками БПЛА.

Как говорится в публикации, данный дрон был самодельный и на реактивной тяге. По словам жителей населенного пункта, он врезался в ель около дома.

На опубликованных кадрах показана, предварительно, тайваньская турбина Kingtech K-210G, которая стояла на БПЛА.

«Из-за ее звука местные могли принять беспилотник за ракету», - идет речь в сообщении.

Курчатов расположен в 4-х километрах от Курской АЭС.

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