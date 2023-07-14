Полковник ВСУ: Россияне готовятся к бегству с Южного фронта по команде «немого» генерала 14.07.2023, 8:16

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Херсонско-Запорожское направление стало «чемоданом без ручки» для армии РФ.

В России создана «совковая» система управления армией, а глава Генштаба РФ Валерий Герасимов изгнал боевого генерала Ивана Попова, воевавшего на Запорожском направлении. Все это неизменно приведет к обвалу Южного фронта российских войск.

Об этом «24 каналу» рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По словам полковника запаса ВСУ, Херсонско-Запорожское направление – «чемодан без ручки» для россиян. Нести тяжело, бросить жалко. Удержать эту территорию оккупанты никак не смогут. Они могут только задержать наступление ВСУ, выстраивая 10 – 15 систем обороны.

«Потому туда никто ничего поставлять не будет. Российское командование понимает, что если оккупанты будут убегать с этих территорий, то снова оставят технику ВСУ. Да, определенные поставки там есть, но по остаточному принципу. Именно поэтому оттуда уволили генерала, который жаловался на проблемы в этом направлении.

Сейчас поставят «немого» генерала, который будет «бекать» или «мекать». Он будет понимать, что его части будут разбивать, ему придется бежать, но он будет готов взять на себя все «грехи» за то, что не удержал Запорожско-Херсонское направление», – заметил военный эксперт.

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