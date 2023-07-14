В Минске и Гродно спрос на квартиры бьет рекорды 5 14.07.2023, 8:22

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Причин несколько.

С наступлением лета в Минске наблюдается повышенный спрос на жилье.

Журналисты nashaniva.com посмотрели, что происходит на рынке столичной недвижимости и какова ситуация в регионах.

Минск бьет рекорды?

По данным реестра цен на недвижимость, за июнь в Минске было зарегистрировано 1 815 сделок купли-продажи квартир с учетом долей и комнат. Для сравнения, в мае этот показатель составил 1 642 сделки. В целом, спрос на квартиры в столице за первое полугодие 2023 года оказался самым большим за всю историю наблюдений.

Растет количество сделок и в Минском районе. За июнь было зарегистрировано 502 сделки, тогда когда в мае 450. В два первых месяца весны было 413 и 403 сделки соответственно.

Как реагируют цены

При этом, цена «квадрата» остается почти неизменной. Средняя стоимость метра в проданных в Минске квартирах за июнь 2023 года равнялась $1 366.

Таким образом, средняя стоимость квадратного метра в столице впервые с начала войны превысила довоенный уровень, когда «квадрат» в среднем стоил $1 353.

Минимальная цена за военный период была на уровне 1242$ м2.

Ситуация в регионах

Помимо Минска, значительное увеличение спроса на недвижимость наблюдается в Гродно. Согласно данным Национального кадастрового агентства, за первый месяц лета в этом областном центре было зарегистрировано 434 сделки с жилой недвижимостью, когда в мае таковых было всего 265, а в апреле — 258. Для сравнения, в июне 2022 года в Гродно было зафиксировано 284 сделки.

В других областных центрах такого всплеска не замечено. Однако определенный прирост также наблюдается в Гомеле. Там в прошлом месяце было зарегистрировано 325 сделок. В мае таких было 307, а в апреле — 252.

Причин несколько

О возможных причинах такого поведения населения журналисты поинтересовались у эксперта BEROC Анастасии Лузгиной. По мнению экономистки, одной из важнейших причин являются изменения в денежно-кредитной политике.

«Ставки по кредитам постепенно снижаются, что делает покупку жилья более доступной. Параллельно с этим снижаются ставки по рублевым вкладам. Все это подталкивает людей к покупке недвижимости, поскольку сейчас также значительно сузились возможности потратить деньги куда-нибудь еще», — считает эксперт.

Экономист отмечает, что, несмотря на то, что риски и некоторая неопределенность сохраняются, люди привыкли к ним, а поскольку ничего нового не происходит, то дальше строят планы на жизнь.

«В дополнение к этому восстанавливаются доходы по отношению к прошлому году, а инструментов, куда можно инвестировать деньги, не так уж много. Ставки по рублевым и тем более по валютным вкладам невысокие, поэтому те, у кого есть какие-то накопления, могут задумываться о приобретении недвижимости. А если на покупку денег не хватает, то можно взять относительно дешевый кредит», — рассуждает Лузгина.

Среди прочего, эксперт обращает внимание на определенный отложенный спрос, когда в первое время после начала полномасштабной войны многие перенесли покупку жилья на более стабильное время.

«Также на рост спроса на жилье в Минске могут влиять жители регионов, которые на фоне все тех же подешевевших кредитов и относительно невысоких цен на недвижимость в столице стали отдавать предпочтение покупке квартиры именно в Минске», — считает Анастасия Лузгина.

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