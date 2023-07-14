В Голливуде забастовали 160 тысяч актеров 1 14.07.2023, 8:35

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Несколько звезд ушли прямо с премьеры «Оппенгеймера».

Десятки тысяч актеров Голливуда и американского телевидения начали забастовку после того, как объединенный профсоюз Гильдии киноактеров и Федерации артистов телерадиовещания SAG-AFTRA не смогли договориться со студиями о повышении оплаты их услуг и ограничениях в использовании искусственного интеллекта в кинопроизводстве, сообщает ВВС.

Как заявил в четверг на пресс-конференции в Калифорнии председатель объединенного профсоюза, возглавлявший переговоры, забастовка — это «последний аргумент». «Но они не оставили нам никакой альтернативы», — добавил он.

Около 160 тыс. актеров присоединятся к сценаристам, которые бастуют уже два с половиной месяца.

Это самая масштабная остановка американской киноиндустрии за последние 63 года.

В последний раз «двойная» забастовка актеров и сценаристов имела место в 1960 году, когда на пике славы в Голливуде была Мэрлин Монро. Эта акция привела к значительным потерям в бюджете киностудий.

Какими могут быть последствия забастовки

В рамках акции актеры не будут сниматься, участвовать в рекламных кампаниях, присутствовать на премьерах как полнометражных картин, так и сериалов и вести различные церемонии.

Ожидается, что будут прерваны или отложены сотни съемочных процессов, включая сериалы и телевизионные мини-сериалы, снимаемые на всей территории США.

Среди студий и платформ, которых коснется забастовка, такие гиганты, как Fox, Disney, Netflix, Paramount, Universal, Sony и другие.

Актеры-члены профсоюза, находящиеся на съемках и мероприятиях в других странах, в том числе в Великобритании, тоже будут бастовать.

Из-за этого, например, как сообщает Variety, назначенная на четверг лондонская премьера фильма «Оппенгеймер» была перенесена на час раньше, чтобы звезды успели показаться на красной ковровой дорожке. Однако как сообщил кинорежиссер Кристофер Нолан, при известии о начале забастовки Киллиан Мерфи и Эмили Блант покинули кинозал.

В понедельник они же должны были представлять картину в Нью-Йорке, но на этом мероприятии их уже точно не будет.

Многие телекомпании уже объявили, что показ новых драматических и комедийных сериалов, который традиционно начинается в сентябре, будет отложен. Обычно первые сезоны пускают в эфир, когда работа над последующими еще продолжается, но в данной ситуации неизвестно, когда они будут готовы.

Компании Fox и ABC намерены заполнить свою осеннюю сетку вещания показом реалити-шоу, на создание которых не влияет забастовка, а также пустят в эфир повторы комедийных сериалов.

Не пострадают от забастовки независимые продюсерские компании, не связанные договорами с профсоюзами.

Чего добиваются актеры

Предыдущий трехлетний контракт, в котором были закреплены договоренности между Гильдией киноактеров и продюсерскими компаниями, истек 30 июня, но был продлен на период консультаций — до полуночи 13 июля по американскому времени.

Среди условий нового контракта профсоюзы добивались повышения оплаты труда актеров среднего звена (контракты со звездами заключаются на эксклюзивных для каждого случая условиях) и гарантий, что искусственный интеллект не заменит и не ограничит функции артистов на съемочной площадке.

Еще до истечения срока договора представители профсоюза говорили, что новый контракт, судя по всему, не будет заключен, так как работодатели не демонстрируют намерений обсудить предлагаемые условия.

Мерил Стрип

фото: WireImage

По словам президента Гильдии актрисы Фрэн Дрешер, продюсерские компании отгородились от актеров стеной и не хотят ничего слышать.

Однако Альянс производителей кино и телевидения (AMPTP), представляющий интересы студий и стриминговых платформ, заявляет, что профсоюзам было сделано щедрое предложение, и ответственность за срыв переговоров лежит на них.

«Они отклонили наше историческое по своей сути предложение по повышению гонораров, пенсионных и страховых отчислений. [Мы предложили] улучшенные условия кинопроб, сокращение периодов работы в сериалах, новаторские возможности ИИ, который может защитить цифровые изображения актеров, и многое другое», — говорится в заявлении AMPTP.

Хотя вопрос повышения гонораров касается в основном актеров второстепенных ролей и массовки, многие звезды Голливуда из солидарности с коллегами призвали профсоюзы не соглашаться на неудовлетворительные условия и заявили о готовности бастовать.

Среди них Мерил Стрип, Бен Стиллер, Джениффер Лоуренс, Констанс Ву и другие.

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