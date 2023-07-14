Лубянка против «голубых кровей»: Минобороны РФ трещит по швам Александр Коваленко, «Апостроф»

14.07.2023, 8:45

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Что стоит за бунтом российского генерала «Спартака».

Командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил РФ генерал-майор Иван Попов с позывным «Спартак», который в последние месяцы командовал обороной на запорожском участке фронта в Украине, был снят со своей должности. После чего он обратился к своим подчиненным, подтвердил факт своего отстранения от командования и жестко раскритиковал высшее военное руководство России. Обращение генерала стало достоянием общественности и вызвало скандал.

В настоящее время в российском Министерстве обороны назревает достаточно серьезный раскол внутри генералитета. По сути, этот раскол начался еще до марша Пригожина на Москву, а сам марш его только усугубил. А именно: оказалось, что есть такие генералы, офицерский состав, которые поддержали «вагнеровцев». И есть те, которые остались приверженцами Шойгу и Герасимова.

То есть министерство обороны РФ сейчас трещит по швам. Но открытой конфронтации внутри генералитета по типу маршей, протестов, каких-то заговоров с революционными тенденциями, происходить не будет. А начнется такая дискредитация на уровне: «есть честные генералы, есть честные полковники, которые говорят правду, но которым затыкают рот, отодвигают от власти и лишают полномочий». И так далее, и тому подобное.

При этом этих своего рода «правдорубов» будут выводить в медийную плоскость при помощи определенных «говорящих голов». Сейчас мы увидим, как полноценно начнет вскрываться весь этот пул разных групп влияния в министерстве обороны РФ. Они, надо отметить, были достаточно давно. Одна группа влияния, например, курируется Лубянкой, то есть, это «ФСБ-шные генералы» при министерстве обороны. Есть другие, так сказать, «голубых кровей». Которым Шойгу сам по себе противен, поскольку они – потомственные офицеры, потомственные военные, а Шойгу, как известно, ничего общего с армией не имеет.

Этот раскол внутри российского генералитета все больше и больше будет приобретать форму и своих действующих лиц. Украине эта конфронтация, конечно же, будет только на пользу. Поскольку она ослабит саму структуру российской армии. Я не говорю, что структура сразу рухнет, или оперативное командование и оперативные штабы станут недееспособными. Но сама эта конфронтация внесет свои негативные коррективы в общую группу оккупационных войск РФ.

Александр Коваленко, «Апостроф»

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