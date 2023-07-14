По БТ показали «пиратскую» трансляцию футбольного матча «Немана» в Лихтенштейне 2 14.07.2023, 9:22

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Пропагандисты не имели на это права.

Вечером 13 июля в Лихтенштейне белорусский футбольный клуб «Неман» сыграл матч с местной командой «Вадуц». Это была игра первого квалификационного раунда Лиги Конференций. И эту трансляцию показали по спортивному телеканалу «Беларусь 5», хотя не имели на это прав.

На то, что матч присутствует в программе на четверг, накануне обратил внимание «Белсат». Дело в том, что «Белтелерадиокомпания» с мая 2021 года находится под европейскими санкциями, исключена из Европейского вещательного союза и не имеет права показывать его трансляции, в частности матчи белорусской сборной и команд в еврокубках.

Несмотря на это, трансляция вышла в эфир на «Беларусь 5». Вероятно, она была «пиратской» — взятой из интернета. Ранее, в январе, таким же образом телеканал показывал финал Australian Open, где играла белорусская теннисистка Арина Соболенко.

К слову, трансляция велась с комментированием на белорусском языке.

Сам матч в четверг завершился победой белорусской команды. «Неман» обыграл «Вадуц» со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет через неделю на нейтральном поле без зрителей.

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