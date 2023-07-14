«И без диплома в месяц можно получить до 4500 рублей» 16 14.07.2023, 9:29

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Белорусы без высшего образования о своей карьере и зарплате.

Нынешнее лето особенно жаркое для тех, кто сейчас поступает в университет и готовится на протяжении четырех-пяти лет сдавать экзамены. А есть те, кто не окончил вуз и счастлив.

Журналисты onliner.by нашли белорусов, которые говорят, что смогли найти хорошую работу и без вузовского образования (все зарабатывают выше среднего по стране).

Водитель фуры: «Среди моих коллег есть люди с двумя высшими, потому что здесь можно хорошо заработать»

Дмитрию (имя изменено) сейчас 28 лет, он водитель-международник, постоянно ездит на фуре за границу и получает зарплату около €2500 (по нынешнему курсу около 8000 рублей).

— Среди моих коллег есть люди с двумя высшими, потому что здесь можно хорошо заработать. У кого-то две-три «вышки», есть человек со степенью магистра. Здесь высокие зарплаты, причем вакансий полно. Сейчас в перевозках такая ситуация, что любой тракторист может слезть со своего трактора, переучиться на водителя категории CE и стать международником, потому что людей не хватает. Разве что понадобится хорошо развитое пространственное мышление, ведь ты должен постоянно удерживать внимание и «наблюдать» за фурой со стороны. Хотя, как по мне, управлять грузовой машиной проще, чем легковой: ты сидишь выше, всех видишь. И платят прилично — благодаря этой работе я куплю квартиру. Сейчас моя цель — обеспечить семью собственным жильем, потому что пока мы живем на съемном.

Еще один нужный навык — это умение адаптироваться к разным стилям вождения: если в одной стране принято соблюдать ПДД, то в другой водители могут ездить как хотят.

Вообще-то, парень изначально не ставил перед собой задачу выучиться в вузе. Он пошел в строительный колледж на мастера отделочных работ, но бросил эту сферу сразу после того, как закончилось распределение: говорит, не устраивал уровень доходов. Подался в логистику.

— Начинал с самого простого: устроился курьером в «Е-доставку», через год стал экспедитором. Но хотелось другой зарплаты, масштабности, из-за этого пошел международником. В итоге, сменив специализацию, уже объездил всю Центральную Европу, захватил Восточную. Побывал во многих азиатских странах: Кыргызстане, Монголии, Китае.

В моей жизни теперь много стран, много новых людей, разных событий.

Есть, конечно же, и минусы. Обычно рейс длится месяц (иногда только в очереди на границе приходится проводить неделю-полторы), из-за чего приходится пропускать семейные праздники и встречи с друзьями. Дмитрий говорит, что такая работа для него скорее временная.

— В эту сферу приходят за большими зарплатами. Если человек олух и думает, что придет сюда и, ничего не делая, получит кучу денег, это не так. Нужно включать мозги. Иногда к нам устраиваются «уникумы», которые ездят сутками и в итоге засыпают за рулем. Так делать нельзя.

Автор на платформе самиздата: «Знаю тех, кто на одной книге заработал $11 тыс.»

Наталье из Бреста сейчас 36 лет. У нее есть среднее специальное образование, она выучилась на медсестру в колледже, но по специальности не работает уже несколько лет. У Натальи дело, которое можно назвать работой мечты: она автор книг в жанре мистического детектива.

— Это не та «большая литература», о которой пишут в журналах и за которую дают премии вроде Пулитцеровской. То есть речь не об авторах уровня Дины Рубиной и Гузели Яхиной.

Брестчанка пыталась поступать в медуниверситет, но первый раз не хватило 0,5 балла, а на следующий год она прошла только на платное, но не было денег. Решила, что среднего специального достаточно. Сначала была медсестрой в детской поликлинике, затем начальником лаборатории в магазине электронных сигарет. Ушла в декрет и после него работает писателем.

Заниматься этим делом Наталья начала еще в 2013 году, получать за это хоть какие-то деньги — с 2018-го, прилично зарабатывать — с 2020-го. У девушки уже вышло 30 книг.

— Хорошие деньги писательство стало приносить мне только три года назад — когда начался ковид, весь мир ушел на карантин и начал читать. Основной заработок идет с электронных книг, бумага — это приятный бонус для автора.

Я начинала вместе с соавтором — девушкой, с которой мы случайно познакомились и поняли, что у нас совпадают интересы. В те времена не было такого простого доступа к платформам, как сейчас. Теперь найти редактора можно в соцсетях, написать ему напрямую. Тогда же нужно было найти посредника и дать ему денег, чтобы твою работу разместили на том же «ЛитРесе». Мы нашли посредника, отдали нашу первую книгу — и она стала доступна для чтения на платформе.

Чтобы пиарить свое творчество, Наталья вместе с коллегой создали группу в VK, сотрудничали с блогерами. Параллельно брестчанка отправляла рукописи в белорусские и российские издательства, но результата это не принесло.

— Для автора хороший старт — это публикация бумажной книги, сам факт ее наличия уже работает как реклама. У нас нашелся знакомый знакомого, который помог нам попасть в «Эксмо» и опубликоваться. Гонорар за это был небольшой, но это дало продвижение.

После этого Наталья могла зарабатывать одним только писательством.

— Как правило, книга приносит автору доход только первые два месяца после опубликования на платформе, потом нужно выпускать новую. Я пишу каждый день.

У меня ежедневно полноценный рабочий день на дому: утром отправляю свою 4-летнюю дочку в сад, после этого сажусь и пишу 5000 знаков — на это уходит где-то полчаса. Потом 30 минут занимаюсь другими делами. Затем снова сажусь и пишу 5000 знаков. И так по кругу до четырех дня. Чередование писательства с другими делами помогает мне избегать выгорания.

— Для этой работы требуется не столько образование, сколько талант, разве не так?

— Одного таланта сейчас мало, нужна работоспособность. Вы не можете сидеть и ждать музу, вы должны садиться и писать. Более того, автор должен сам выбирать обложку, заниматься вопросами редактуры. Надо изучать рынок, исследовать платформы. Если вы опубликуете роман на платформе, которая больше специализируется на фэнтези, вам будет очень сложно с продвижением. Этим необходимо заниматься, если вы хотите писать не только для знакомых.

Что с доходами? Наталья говорит, что в лучшие периоды у нее за месяц получалось заработать больше, чем у айтишников.

— Я знаю людей, которые за месяц могли заработать около $11 тыс. на своей книге, выложенной на «Литнет». И знаю тех, кто делал то же самое — правильно выбрал платформу, занимался продвижением, — но не получил практически ничего.

Нейл-мастер: научилась делать маникюр по роликам на YouTube и открыла свою нейл-студию

Анне сейчас 23 года. Несколько лет назад она поступала в институт культуры (хотела учиться эстрадному пению), но не прошла на бюджет, а денег на многолетнюю учебу не нашлось. Чтобы не возвращаться из Минска в родной Витебск, девушка сняла квартиру и устроилась бэк-вокалисткой.

— Вернуться домой не позволила гордость, ведь мне казалось, что это будет позор. Пошла бэк-вокалисткой в клубы караоке. Это тяжелая ночная работа, контингент — пьяные мужики. Решила пойти на курсы маникюра.

Анна рассказывает, что полуторамесячные курсы ничего полезного ей не дали: там не объясняли даже основы (не рассказали, что такое топ и база). Тем не менее корка позволила устроиться нейл-мастером в очень бюджетную парикмахерскую.

— Там было настолько мало клиентов, что за неделю я могла заработать 7 рублей. Все свободное время я сидела на YouTube и смотрела видосики о том, как правильно красить ногти.

Научиться этой работе может каждый, у кого есть усидчивость.

Спустя какое-то время девушка устала от мизерной зарплаты и уволилась. Анна сделала еще несколько попыток найти себя в найме — успешных и не очень. В какой-то момент (это было в 2020 году) решила работать сама на себя, на дому. Создала группу в VK, быстро раскрутилась.

— Клиентов у меня хватало: часть нашли меня в соцсетях, еще некоторых я увела от своего бывшего нанимателя. Только они приходили в квартиру, которую я снимала не одна. Мои соседи стали возмущаться, я стала искать аренду рабочего места, у меня как раз накопились на это деньги. Мне тогда исполнилось 20 лет, я полностью обеспечивала себя, никто мне денег не давал.

В свои 23 года Анна работает сама на себя. Сама нашла помещение для аренды, сделала минимальный ремонт. «Я здесь и директор, и уборщица»

Решить вопрос аренды оказалось не так уж и просто, особенно когда тебе 20 лет и у тебя нет финансовой поддержки. Сначала Анна сняла рабочее место в парикмахерской, а та через три месяца закрылась. Нашла другое — в подвальном помещении без окон (комната не проветривалась). Иногда случались факапы: например, кабинет затапливало, вставал вопрос ремонта. И эти вопросы нужно было решать, раз уж захотелось свободы и самостоятельности.

— Вам не было страшно в таком юном возрасте рисковать и снимать помещение?

— Я не задумывалась об этом. Спокойно нанимала себе в кабинет еще девочек — кто-то тоже занимался ногтями, кто-то делал брови. Но иногда была тревога от понимания, что у меня в кошельке только 300 рублей. Из-за этого начиналась паника: за что я куплю материал, как оплачу аренду, налоги? Но не могу сказать, что самозанятость — это плохо. Могу устраивать себе выходные когда захочу, отпуск у меня когда захочу. Только я лишний раз не отдыхаю, выкладываюсь по максимуму: начинаю в восемь-девять утра, заканчиваю в десять вечера. Могу и дольше, но здание закрывается в 22:00. Недавно возможностей повысить доход стало еще больше: я стала брать девочек на обучение. Если работать, как я, в месяц можно получать до 4000—4500 рублей. Такие деньги можно иметь, если и делать маникюр, и преподавать.

Когда ты нейл-мастер в найме, то тебе не нужно думать о том, как удержать клиента: хозяин салона в любом случае приведет тебе нового. А когда ты работаешь сам на себя, то, даже вкладывая в рекламу $10, уже думаешь, как их отбить.

Если у клиентки скол на ногте после моего маникюра, то я в свой выходной приеду в студию и бесплатно переделаю, чтобы удержать человека. Не думаю, что любой мастер из найма поступит точно так же, ведь он ни за что не отвечает. Я с самого начала старалась работать лучше других, цеплялась за каждую возможность привлечь клиента, становилась лучшей подружкой и при этом не теряла в качестве, создавая комфорт.

В ближайших планах Анны — запустить онлайн-курсы по маникюру, и высшее образование для этого точно не нужно. Также ей хочется нанять человека, передать ему своих клиентов и заниматься развитием бизнеса. Однако девушка говорит, что очень не хватает знаний в области построения бизнес-процессов, поэтому она хочет побывать на тусовках бизнесменов, где обмениваются опытом.

Бывший повар: окончил только кулинарный колледж, готовится стать управляющим заведения

В свои 27 Евгений из Минска зарабатывает около 2,5—3 тыс. рублей. Он не айтишник, вуз не оканчивал. Откуда такая зарплата? Этот уровень дохода пришел не сразу.

— После девяти классов школы я выучился на повара в кулинарном колледже. Из-за того, что я сирота, была возможность пойти бесплатно и без вступительных экзаменов в любой вуз страны — но зачем? После колледжа устроился поваром в фастфуд, еще набирался опыта в ресторанах столичных гостиниц «Юбилейная», «Беларусь», «Минск». Решил, что больше тянет в сферу фастфуда, стал поваром в бургерной.

Евгений был обычным поваром, но выделялся среди коллег настойчивостью и желанием трудиться на совесть.

— В отличие от других, кто мог «подъесть» на кухне и недоложить ингредиенты, я делал все как надо, мне воспитание не позволяло сделать по-другому. Кухня — сердце любого заведения, и, если шеф-повар разработал блюда, ты должен следовать техкартам, соответствовать стандартам качества. У меня получалось, руководители это заметили и перевели меня на должность администратора.

У Евгения появились свой кабинет и новые обязанности: контроль кухни, контроль зала, закупка продуктов, реклама и подобное. Футболку он сменил на белую рубашку. Так продолжалось полтора года, пока у заведения не начались проблемы из-за аренды. Евгений пошел крутить шаурму за МКАД в район гаражей.

— Почему вы пошли обычным поваром, если до этого были администратором?

— Во-первых, я рассматривал варианты стать управляющим в Burger King или KFC, но там начинают с самых низов: новенькие для начала протирают столы, убирают мусор за посетителем, даже если есть высшее образование. Там такая политика: даже директор начинал с того, что убирал мусор за посетителями. Идти в рестораны мне не хотелось, там, можно сказать, другая сфера.

Во-вторых, в точке с шаурмой я стал зарабатывать больше, чем во времена работы администратором.

Как и в предыдущий раз, Никита не был совсем уж обычным поваром. При нем выручка за полгода выросла в несколько раз: сначала было 300 рублей в день, через полгода — уже 1000—1500.

— Мы с коллегой решили поставить столики на улицу, ввести обеденное меню для местных трудяг, стали делать безалкогольные коктейли, продавать мороженое. За нашей шаурмой люди приезжали с другого конца города.

Неудивительно, что его переманили в другую точку с шаурмой, где доходы выше. В это же время Евгений стал развивать свои блоги в соцсетях (сейчас реклама в них приносит около 1000 рублей в месяц).

— В следующем месте я выполнял функции и повара, и управляющего. Брал один выходной в неделю, зарабатывал каждый день по 200—250 рублей, зарплата выходила около 6000. Даже сейчас это большие деньги, а тогда был 2019 год. Я уволился, несмотря ни на что, потому что был как выжатый лимон.

Другое занятие нашлось быстро. Евгений помог своему товарищу открыть точку по продаже шаурмы в Минске, разработал дизайн меню и соцсетей, создал логотип, участвовал в обучении персонала, разработал техкарты, наладил отношения с поставщиками. На этом и распрощались (как и договаривались с самого начала).

— В начале 2023 года я устраивался в сеть на совсем невысокую зарплату — 1500 рублей, чтобы набраться опыта в сети с большой проходимостью. Хотел понять, как строится сервис. Начал как сервисный рабочий: варил кофе, рассчитывал клиентов. Довольно скоро меня сделали администратором.

Оттуда я уже ушел. Недавно меня снова попросили за деньги поучаствовать в запуске заведения. Я уже помог найти и обучить персонал, на следующей неделе заведение должно открыться. У меня будет должность управляющего плюс обязанности директора, то есть я без диплома буду главный.

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