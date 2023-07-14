Британская разведка: В Кремле боятся марша «Вагнера» на Петербург 3 14.07.2023, 9:36

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В северной столице РФ принимаются чрезвычайные меры.

Сокращение программы морского парада в Петербурге может быть связано с опасениями безопасности после мятежа группы «Вагнера».

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 12 июля российские государственные СМИ сообщили, что атомные подводные лодки Северного флота России не будут принимать участие в главном смотре флота, посвященном Дню ВМФ, который состоится в Санкт-Петербурге 30 июля.

Поскольку нынешний формат Дня ВМФ был установлен в 2017 году, это будет первый год, когда не будут задействованы атомные подводные лодки.

По данным британской разведки, изменение, вероятно, в первую очередь связано с обеспечением возможности технического обслуживания и сохранения доступности для операций и обучения.

«Существует также реальная вероятность того, что этому решению способствовали соображения внутренней безопасности после попытки мятежа группы «Вагнера», - отмечают в Минобороны Британии.

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