Британская разведка: В Кремле боятся марша «Вагнера» на Петербург

Британская разведка: В Кремле боятся марша «Вагнера» на Петербург3
- 14.07.2023, 9:36
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В северной столице РФ принимаются чрезвычайные меры.
Сокращение программы морского парада в Петербурге может быть связано с опасениями безопасности после мятежа группы «Вагнера».
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, 12 июля российские государственные СМИ сообщили, что атомные подводные лодки Северного флота России не будут принимать участие в главном смотре флота, посвященном Дню ВМФ, который состоится в Санкт-Петербурге 30 июля.
Поскольку нынешний формат Дня ВМФ был установлен в 2017 году, это будет первый год, когда не будут задействованы атомные подводные лодки.
По данным британской разведки, изменение, вероятно, в первую очередь связано с обеспечением возможности технического обслуживания и сохранения доступности для операций и обучения.
«Существует также реальная вероятность того, что этому решению способствовали соображения внутренней безопасности после попытки мятежа группы «Вагнера», - отмечают в Минобороны Британии.