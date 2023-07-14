В Беларуси решили расширить «эксперимент» с платной медициной 10 14.07.2023, 9:38

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Теперь таких клиник будет вдвое больше.

В Беларуси в мае завершился эксперимент с платной медициной, но уже в августе он возобновится, следует из постановления Совмина «Об оказании платных медицинских услуг в порядке эксперимента», опубликованного на Национальном правовом интернет-портале. Список участников расширили более чем в два раза.

Суть эксперимента в том, что в выходные и праздничные дни некоторые медучреждения по желанию граждан оказывают платные услуги, которые относятся «к плановой первичной, специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи» (за исключением медуслуг, оказываемых детям, а также трансплантации органов и тканей).

Ранее такой эксперимент проводился с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года. Теперь он пройдет с 1 августа 2023-го по 1 сентября 2024 года.

Изменения коснулись списка медучреждений — он стал больше. Если раньше это были шесть научно-практических центров и 12 больниц, то с августа в перечне числятся восемь республиканских НПЦ и один минский, а также 30 больниц — 15 в Минске, остальные в регионах — в Борисове, Могилеве, Гродно, Лиде, Гомеле, Витебске и Бресте.

Список участников эксперимента

Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии

Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии

Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии

Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова

Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»

Республиканский научно-практический центр «Кардиология»

Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии

Республиканский научно-практический центр оториноларингологии

Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск

1-я городская клиническая больница, Минск

2-я городская клиническая больница, Минск

3-я городская клиническая больница имени Е.В. Клумова, Минск

4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко, Минск

5-я городская клиническая больница, Минск

6-я городская клиническая больница, Минск

10-я городская клиническая больница, Минск

11-я городская клиническая больница, Минск

Минский клинический консультативно-диагностический центр

Минский городской клинический онкологический центр

Городская гинекологическая больница, Минск

Минская ордена Трудового Красного Знамени областная клиническая больница

Минская областная детская клиническая больница

Клинический родильный дом Минской области

Борисовская центральная районная больница

Могилевская областная клиническая больница

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно

Лидская центральная районная больница

Гомельская областная клиническая больница

Гомельская городская клиническая больница №1

Гомельская областная клиническая специализированная больница

Витебская областная клиническая больница

Витебская городская клиническая больница №1

Витебская городская центральная поликлиника

Брестская областная клиническая больница

Брестская городская больница №1

Брестский областной родильный дом

Брестский областной онкологический диспансер

Брестская центральная городская больница

Совместно с местными властями Минздравом будут приняты меры по реализации эксперимента и «сохранению в полном объеме предоставляемой гражданам гарантированной бесплатной медицинской помощи». До 1 октября 2024 года результаты эксперимента будут проанализированы, отчет предоставят в Совмин.

Ранее министр здравоохранения Дмитрий Пиневич отмечал, что такое нововведение позволяет медикам получать «дополнительную заработную плату именно в тех учреждениях, где они работают на постоянной основе».

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