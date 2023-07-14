Есть только один сценарий: Путину жестко ответили по «гарантиям безопасности» для РФ

Есть только один сценарий: Путину жестко ответили по «гарантиям безопасности» для РФ4
- 14.07.2023, 9:47
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Так сложилось исторически.
Исторически сложилось так, что у Российской Федерации существует лишь один способ получить гарантии безопасности. Для этого нужно проиграть войну в Украине.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в Twitter.
«Странный человек, развязавший масштабную войну и массовый геноцид украинцев, говорит о готовности обсуждать гарантии безопасности для Украины, если будут исполнены гарантии безопасности России», — рассказал советник руководителя ОП.
По словам советника, исторически сложилось так, что для России есть только один способ получить гарантии безопасности:
проигрыш войны;
выход из Украины и возвращение украденного суверенитета;
политическая трансформация через бунты и ряд подсудимых для автора массовых убийств.
«Это уже аксиома…», — подытожил Подоляк.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин, начавший войну против Украины, заявил, что любая страна имеет право на обеспечение собственной безопасности. Однако отметил, что якобы вступление Украины в НАТО несет «угрозу» для России.