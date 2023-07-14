Есть только один сценарий: Путину жестко ответили по «гарантиям безопасности» для РФ 4 14.07.2023, 9:47

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Михаил Подоляк

Так сложилось исторически.

Исторически сложилось так, что у Российской Федерации существует лишь один способ получить гарантии безопасности. Для этого нужно проиграть войну в Украине.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в Twitter.

«Странный человек, развязавший масштабную войну и массовый геноцид украинцев, говорит о готовности обсуждать гарантии безопасности для Украины, если будут исполнены гарантии безопасности России», — рассказал советник руководителя ОП.

По словам советника, исторически сложилось так, что для России есть только один способ получить гарантии безопасности:

проигрыш войны;

выход из Украины и возвращение украденного суверенитета;

политическая трансформация через бунты и ряд подсудимых для автора массовых убийств.

«Это уже аксиома…», — подытожил Подоляк.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин, начавший войну против Украины, заявил, что любая страна имеет право на обеспечение собственной безопасности. Однако отметил, что якобы вступление Украины в НАТО несет «угрозу» для России.

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