Главная тайна Алеся Пушкина 1 14.07.2023, 10:00

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О ней рассказала сестра художника.

Один из знакомых Алеся Пушкина рассказал в «Фейсбуке», как вчера в Бобре хоронили художника, который умер в ночь на 11 июля в больнице, куда его привезли из гродненской тюрьмы.

«А вы знаете главную тайну Алеся? — старшая сестра Светлана сделала многозначительную паузу… — Я рисовала за него в школе! Я на год старше. Он — в первом, я — во втором классе. Он не умел рисовать. А потом… как залезет на печь, возьмет простой карандаш и рисует древнюю армию, лошадей, пики. То же рисует. И все. Он пошел, пошел… »

Сегодня (в четверг) состоялись похороны Алеся Пушкина — христианина и талантливого художника. Год назад ему вынесли приговор — пять лет колонии. До этого он еще год отсидел в следственном изоляторе. Три дня назад родным сообщили, что он умер в больнице, куда его привезли из гродненской тюрьмы.

«Идем [с электрички в Бобр со знакомыми, которые тоже приехали на похороны], разговариваем. Марк Шагал с его светлой живописью был ориентиром для Алеся. Хотел как тот — жить под сто лет и работать до последнего. Умереть как Шагал — в своем доме… Именно в Витебске была открыта первая персональная галерея Пушкина!»

«К церкви и вере относился серьезно — регулярно исповедовался, причащался. А та знаменитая нарисованная Алесем в 1997-м фреска Страшного Суда в церкви в Бобре (церковь сгорела в 2011) — все говорят о двух персонажах, изображенных там. Но на самом деле там есть еще один известный. Рядом с этими двумя. Справа Алесь изобразил себя с палитрой красок…

Подходим к домику. Забор из камней и плетень из палок. Красиво. Мы пришли одни из первых. Встречает жена покойного — госпожа Янина. Рядом дети — младшие сын и дочь. Потом две старшие дочери подошли».

«Люди стоят вдоль дома со слезами на глазах. В руках цветы. Белые, красные. А еще — васильки. Стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, фоткаю окрестности. А там… пейзажи! Глаз не оторвать. Поле, речка, баня, огород. Зайдя за дом, вижу аккуратно застеленный фундамент. Алесь планировал расширить дом. Достроить его…

За сараем — помещение для уединения с табличкой «депутатская комната». На углу участка — береза, а рядом — погрызенный бобрами столб. Раньше там был турник для подтягиваний, однако без хозяйской руки столб отвалился в сторону. По двору бегают маленькие цыплята. Петух регулярно напоминает о себе кукареканьем.

Подъехал катафалк. Привезли гроб с телом. Поставили во дворе. Люди подходят, смотрят, плачут. Алеся трудно узнать под слоем грима. Тощий, короткий ежик волос. Одет в вышиванку. Рядом с головой — его знаменитая коричневая шляпа. Родные сели возле гроба. Дали возможность присутствующим сказать прощальные слова.

Добрые слова звучали из уст каждого говорящего. Людей во дворе становилось все больше.

Оглушительно прогремел несколько раз звон. Тело погрузили в катафалк. Люди распределились по машинам. Меня пригласили незнакомые люди проехать с ними. Возле магазина стоит темная «Хендэ». Люди просекли, что там с самого утра сидят… «товарищи» и всех снимают на камеру.

Кладбище в двух километрах от храма. Надгробия утопают в зелени. Цепочка людей потянулась вглубь огороженного пространства. Холм, который помнит и Наполеона, и немцев. Даже линии окопов видны. Место выбрал сам Алесь. Чуть сбоку, слева, между корнями сосен. Рядом похоронена семья Радзивиллов!

Хорошее соседство. Через пару метров от могилы — крутой склон. А сверху, между деревьями — небо.

Около ста человек собралось. Люди у гроба делятся с присутствующими воспоминаниями. Добрые слова разносятся между могил. Один, второй, третий… около часа это продолжалось. Распорядитель — из местных, друг Алеся, дает четкие указания. Пора предавать тело Земле… Люди потянулись к гробу прощаться. После похорон всех приглашают вернуться к дому. Там подготовлен поминальный стол.

Как только все собрались у стола — начал моросить дождик. Солнце светит и дождь. Буквально несколько минут. Для всех присутствующих было очевидно — это знак, что и небо горюет вместе с нами. Немного перекусив, люди снова стали делиться историями об Алесе.

С болью в сердце прощаюсь. Пора ехать домой.

Царство тебе Небесное, дорогой Алесь Пушкин».

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