закрыть
14 июля 2023, пятница, 11:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мощный удар ВСУ на Донбассе: россиян выбили с позиций под Бахмутом

1
  • 14.07.2023, 10:05
  • 4,012
Мощный удар ВСУ на Донбассе: россиян выбили с позиций под Бахмутом

Украинские войска проломили оборону РФ на южном фланге.

Спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев рассказал об успешных действиях украинских сил в районе Бахмута Донецкой области.

По его словам, ВСУ ведут наступление севернее и южнее Бахмута. «На направлении Белая Гора - Андреевка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — подчеркнул спикер Генштаба в эфире информационного телемарафона.

Вместе с тем он уточнил, что оккупационные войска РФ атакуют на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Несмотря на то, что продолжаются тяжелые бои, но ВСУ отбивают штурмы.

Ковалев добавил, что ВСУ продолжают наступательные действия на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях, причем украинские военные имеют определенные успехи и закрепляются на позициях.

Он отметил, что ВСУ также продолжают работать артиллерией по выявленным целям противника и ведут контрбатарейную борьбу. Оккупанты в свою очередь перебрасывают резервы техники и живой силы.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ захватили важные высоты под Бахмутом и пошли вперед на Юге.

Украинские силы установили контроль над новыми позициями к северо-западу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и продвинулись на 1,5 км в районе Раздоловки (19 км к северо-востоку от Бахмута).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Товсь!
Товсь! Андрей Санников
Ответ на убийство Алеся Пушкина: как остановить Лукашенко
Ответ на убийство Алеся Пушкина: как остановить Лукашенко Наталья Радина
Это сигнал для Путина
Это сигнал для Путина Петр Олещук
Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру Ирина Халип