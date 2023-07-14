Более 80% переехавших в Польшу белoрусских айтишников живeт в четырeх городах 4 14.07.2023, 10:11

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Ровно треть специалистов находятся на территории Польши по визе PBH.

Беларусские айтишники, переезжая в Польшу, чаще всего выбирают для жизни Варшаву. По данным телеграм-канала Dzic Pic, в столице живёт 39,5% из них.

16,5% специалистов выбрали Вроцлав, 13,4% — Краков, 12,7% — Гданьск. Белосток выбрало 5,9% айтишников.

Ровно треть специалистов находятся на территории Польши по визе PBH. У 15,2% есть BlueCard, 15,7% получили временный ВНЖ, 6,9% — постоянный. 19,9% подали документы на получение ВНЖ и ждут решения.

По данным канала, во Вроцлаве большинство айтишников, подавших заявления в 2022 году, получили разрешение на проживание через 5 месяцев (правда после этого им пришлось ещё более четырёх месяцев ждать карту).

В других регионах карту готовят за 3-5 недель. А на децизию (решение), как правило, уходит 3-4 месяца. Рекордсмен скорости — Белосток. Здесь инспекторы укладываются в отведенные законом два месяца.

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