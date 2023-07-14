Белорусские университеты повышают стоимость обучения 2 14.07.2023, 10:20

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В ряде вузов назвали новые цены.

В ожидании нового учебного года вузы Беларуси повышают стоимость обучения. Новые цены уже опубликовали в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, Белорусском государственном медицинском университете, Минском государственном лингвистическом университете, Академии управления, пишет «Зеркало».

Так, в БГУИР с 1 сентября обучение по дневной форме для первого курса на факультетах компьютерных систем и сетей, информационных технологий и управления, инженерно-экономическом факультете будет стоить 4590 рублей. На факультетах компьютерного проектирования, информационной безопасности, радиотехники и электроники — 4140 рублей.

В прошлом году стоимость составляла 4290 и 3870 рублей соответственно. То есть цены повысились на 7%.

«Корректировка стоимости связана с увеличением расходов на коммунальные услуги, ростом цен на энергоносители, ростом затрат на содержание зданий и сооружений, поддержанием уровня заработной платы профессорско-преподавательского состава университета», — объяснили в пресс-службе БГУИР.

В БГМУ на факультетах «Лечебное дело», «Педиатрия», «Фармация» дневное обучение на первом курсе будет стоить 4430 рублей (в прошлом году было 4142, годом ранее — 3766). Дешевле будет учиться медико-профилактическому делу — 4064 рубля (в прошлом году было 3800). Самый дорогой факультет — стоматологический. Там первый курс будет стоить 5182 рубля, тогда как в прошлом году было 4844 рубля, еще годом раньше — 4404.

В МГЛУ стоимость обучения на первом и втором курсах дневной формы составит в новом году 3948 рублей. В прошлом году она равнялась 3690 рублям.

В Академии управления за первый курс очникам придется заплатить 4330 рублей. В прошлом году стоимость составляла 4050 рублей.

Таким образом, все цены выросли на 7%. Соответствующим образом повышена стоимость обучения на более старших курсах всех этих университетов и стоимость заочного обучения.

Названные цены могут быть не окончательными: вузы могут их корректировать в течение учебного года, даже в июне — так произошло в этом году, например, в БГЭУ, БГТУ, БРУ.

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