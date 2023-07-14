Встреча с «Вагнером»: конец одного путинского «чеболя» 1 Николай Петров, The Moscow Times

14.07.2023, 10:28

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На поверхность всплыли тщательно скрываемые Кремлем секреты «пригожинской модели».

Владимир Путин встречался с Евгением Пригожиным и командирами «Вагнера» после мятежа и предложил им варианты трудоустройства, сообщил Дмитрий Песков. Это конец строившейся десятилетие бизнес-империи Пригожина, но не конец пригожинской модели.

Окно в грязный внутренний мир путинской политики — вот чем стал пригожинский мятеж, момент истины для системы. В ситуации испытаний и серьезных кадровых скандалов система приоткрывается, вольно или невольно демонстрируя то, что обычно скрыто от посторонних глаз.

Из-за пригожинского мятежа и его последствий мы узнали много нового и о взаимоотношениях в верхушке системы, и о реальной цене войны, и о государственном финансировании ЧВК «Вагнер». Последняя или, вернее, вся разнопрофильная пригожинская бизнес-империя, которую часто называют по самой заметной в последние месяцы ее части, заслуживает особого внимания.

Бизнес-империя под управлением Пригожина

В ряду путинских «чеболей» — многофункциональных холдингов, возглавляемых доверенными людьми и выполняющих в интересах режима и лично Владимира Путина самые разные функции и отдельные задачи, — хозяйственные, политические, медийные, даже научные, «Вагнер+» занимает почетное место. Это чеболь по особым поручениям, находящимся на грани и за гранью закона.

И создание ЧВК в 2014 г., и ее государственное финансирование, о чем мы знаем со слов самого Путина, и набор туда заключенных из колоний, передача военными «Вагнеру» тяжелого вооружения, и, наконец, непонятные договоренности Путина с Евгением Пригожиным, освободившие последнего от уголовной ответственности за мятеж, — все это вопиющие нарушения закона, и они никуда не делись, несмотря ни на какие всстречи в Кремле.

Концепция самодеятельности Пригожина в реализации важных для Кремля «грязных» проектов если и верна, то лишь частично. «Вагнер» — фактически личная армия Путина, которую он поставил над законом, а Пригожин — не столько владелец актива, сколько его «лицо» и менеджер, которого сейчас отодвинули.

«Вагнер»: начало

Считается, что начало ЧВК «Вагнер» положила группа российских военных, отставников с боевым опытом, сформированная бывшим подполковником спецназа ГРУ Дмитрием Уткиным. Она появилась в Украине в 2014–2015 гг. Какую роль вагнеровцы сыграли в аннексии Крыма — большой вопрос, но Пригожин любит порассуждать о том, кто там что делал, выделяя роль ФСБ и Алексея Дюмина. Его связи с последним, бывшим охранником Путина, возникли еще во времена модных пригожинских ресторанов в Петербурге, в которые Путин приводил иностранных гостей, и укрепились на крымских событиях. С «Вагнером» связывают и штурм Донецкого аэропорта, и окружение украинских военных под Дебальцево, подтолкнувшее к Минским соглашениям февраля 2015 г.

К этому времени к изначальному пригожинскому ресторанному бизнесу добавились раскручивавшиеся уже до участия в американских выборах «фабрика троллей» и «фабрика медиа». Активно запущенная еще в начале 2013-го медиасеть Пригожина к 2017 году включала два десятка порталов с многомиллионной аудиторией, в том числе «Федеральное агентство новостей», «Народные новости», «Экономика сегодня», «Политроссия», «Кто есть кто» и другие.

В 2015 г. Пригожин, бывший к тому времени крупным подрядчиком Министерства обороны РФ в сферах клининга и общепита, стал организатором деликатных государственных проектов, связанных с интересами России в горячих точках мира. В 2015 г. это была Сирия. Тогда же «Вагнер» стал пользоваться полигоном Молькино ГРУ Минобороны в Краснодарском крае. В Сирию наемников Вагнера доставляли транспортные самолёты МО, и по контракту бизнес-структуры Пригожина получали четверть прибыли от отбитых у противников режима Башара Асада нефтегазовых объектов.

В конце 2017 года Пригожин заинтересовался Африкой и, по данным издания «Проект», смог выгодно продать идею своей внешнеполитической экспансии в интересах государства Путину. Вскоре деятельность Пригожина была зафиксирована в Центральноафриканской Республике, Ливии, Судане, Ливане, Кении и Чаде, где инструкторы «Вагнера» обеспечивали безопасность лидеров в обмен на доступ пригожинских бизнес-структур к добываемым золоту, алмазам и другим ценным ресурсам. Нанятые Пригожиным политтехнологи активно работали на выборах президентов Мадагаскара и Демократической Республики Конго в 2018 году. К странам присутствия вагнеровцев относятся также Алжир, Нигерия, Эфиопия и Ангола.

Связанные с Пригожиным политтехнологи явно и тайно принимали участие в выборах мэра Москвы (2018) и губернатора Санкт-Петербурга (2019), депутатов Московской городской думы (2019) и петербургских муниципальных депутатов (2019), о чем есть подробный доклад центра «Досье». В 2020 г. на выборах в Госсовет Республики Коми список «Родины», получивший в итоге больше 9% голосов, возглавлял политтехнолог из окружения Пригожина Максим Шугалей, находившийся на тот момент в заключении в Ливии. Сам Пригожин, по информации «Медузы», в канун думских выборов 2021 г. рассматривал сценарии как продвижения в Думу кого-то из своих людей, так и собственное выдвижение в депутаты. Не срослось.

В конце октября 2022 года Пригожиным было объявлено об открытии «ЧВК Вагнер центр» в Петербурге. Там, в частности, предполагалось бесплатно предоставлять помещения и поддерживать финансированием талантливых россиян в области технических изобретений, проектов и ИТ-стартапов. Собственно, Пригожин сам — венчурный бизнесмен, на протяжении всего путинского времени активно запускавший все новые проекты, из которых многие «выстрелили», и не только в переносном смысле.

«Вагнер» после 24 февраля 2022 г.

«Вагнер», несмотря на свой крымско-донбасский опыт, не сразу попал на масштабную войну в Украине, его туда ввели, когда первоначальный план операции провалился. И уже в июне 2022 г., после того как штурмовики, прорвав украинскую оборону в Донбассе, взяли Попасную, Пригожин стал трижды героем: России и сепаратистских образований «ДНР» и «ЛНР». Звезду Героя России Пригожин получил закрытым указом Путина. А спустя пару месяцев, в сентябре 2022 г., новоявленный герой, бесконечно судившийся с журналистами по поводу своих связей с «Вагнером», объявил эту ЧВК своей и стал ее главным публичным лицом.

Звезда Пригожина взошла. Он получил, в частности, карт-бланш на вербовку для «Вагнера» заключенных в колониях. Особенно возросла роль «Вагнера», насчитывавшего до 50 тысяч бойцов, осенью 2022 г. в связи с длительными и тяжелыми боями за Бахмут, сковавшими большую часть Вооруженных сил Украины. С конца 2022 г. подспудный конфликт Пригожина с военным командованием стал все чаще выходить в публичное пространство, а контроль за ним со стороны ГРУ российского Генштаба — слабеть.

Следует особо упомянуть, что костяк «Вагнера» составляли профессионалы из силовых и правоохранительных структур, имевшие за плечами опыт участия в афганской и чеченской войнах. К ним относятся и командир «Вагнера» Дмитрий Уткин, и «исполнительный директор» полковник СОБР МВД Андрей Трошев. По ходу войны происходило перекачивание в «Вагнер» профессионалов-военных, видевших в нем альтернативу бардаку Минобороны. Вишенкой на торте стал генерал-полковник Михаил Мизинцев, уволенный в апреле 2023 г. с поста заместителя министра обороны и ставший заместителем командира «Вагнера».

Жизнь после мятежа

Теперь пригожинский чеболь распадается, его активы переходят в разные руки, а людям «предложены варианты трудоустройства», как говорит Дмитрий Песков. Медиахолдинг «Патриот», включающий «фабрику медиа», «фабрику троллей» и другие ресурсы, официально прекратил существование. Его сотрудники уволены, но многим намекнули на возможность продолжения работы. Ждем — кто-то наверняка всплывет в медиапроектах Кремля.

Основную часть военной составляющей «Вагнера» передали Минобороны на неизвестных условиях, но с подписанием бойцами контракта, отказ от которого стал формальной причиной пригожинского демарша. Трудно представить, что вагнеровцев не раскассируют по разным подразделениям Минобороны. По поводу африканских подразделений МИД и Сергей Лавров лично заявляли, что ничего в налаженных отношениях со странами присутствия «Вагнера» не изменится.

С выведением «Вагнера» из-под контроля Пригожина и передачей части ЧВК военным, а части — каким-то другим менеджерам, у Путина остается квази-ЧВК в лице Росгвардии, в лице чеченских подразделений. Пока что это не совсем его личная армия, в отличие от «Вагнера», но уже и не совсем государственная. И передачу Росгвардии тяжелого вооружения следует трактовать не столько как усиление Виктора Золотова, сколько как перегруппировку сил, подотчетных самодержцу.

Модель управляемого конфликта между силовыми структурами будет воспроизведена, только теперь будет, скорее, конфликт между довооруженной Росгвардией и Минобороны с той же ФСБ за спиной.

Концентрации в одних руках разных ресурсов — военного, финансового, медийного — Кремль в будущем постарается избегать: Путин обжегся на «Вагнере». Впрочем, не все хотелки в условиях крайнего напряжения системой всех сил будут реализованы. И отработанная Пригожиным бизнес-модель ведения войны, скорее всего, в той или иной мере будет воспроизводиться.

Во всяком случае из опробованных в войне в Украине моделей: БАРС (Боевой армейский резерв специальный), региональных «добровольческих» батальонов, различных вариантов ЧВК, — пригожинская оказалась наиболее, с точки зрения Кремля, эффективной. Это значит, что и с уходом Пригожина с политической сцены его дело останется жить.

Николай Петров, The Moscow Times

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