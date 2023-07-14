Тайны под храмом: археологи в Перу нашли 3000-летний тоннель в горном комплексе 1 14.07.2023, 10:34

Он принадлежит древней культуре Чавин.

Известные своим архитектурным мастерством, они строили храмы из гранита и известняка, используя сложные дренажные системы для предотвращения наводнений. Кроме того, археологическая культура Чавин прославилась своими изысканными скульптурами, изготовленными из золота. По оценкам, раскопанному коридору около 3 000 лет и, как предполагают, он связан с подземными сооружениями, пишет The National (перевод - «Фокус»).

Расположенный примерно в 430 километрах к северу от Лимы, археологический памятник Чавин-де-Уантар является одним из наиболее значимых остатков этой древней культуры, процветавшей между 1 500 и 550 годами до нашей эры. Недавние находки в Чавине пролили свет на проход в южной части храма, запечатанный, вероятно, из-за уязвимости конструкции. Тем не менее этот загадочный путь теперь позволяет заглянуть во времена зарождения культуры Чавин.

Пронизанный религиозным значением, комплекс Чавин-де-Уантар отличается множеством резных животных, среди которых ягуары и кайманы. В основе этого архитектурного ансамбля лежит Лансон, священная каменная скульптура, расположенная в лабиринте туннелей, с причудливым изображением гибридного человекоподобного существа с ягуаром. Считается, что верующие шли по тускло освещенным туннелям, что завершалось глубокой встречей с Лансоном, где происходили религиозные церемонии.

Вход в проход открыли в мае прошлого года, во время которого рядом с керамической миской обнаружили значительный керамический артефакт весом около 17 килограммов, украшенный головой и крыльями кондора.

В древних андских культурах кондор, как одно из самых больших птичьих существ, символизировал власть и процветание. Хотя археологи из Стэнфордского университета утверждают, что большая часть храмового комплекса остается нераскопанной, значительный прогресс достигнут благодаря исследованию «хода кондора». Сначала команда использовала камеры, установленные на роботах, чтобы перемещаться по обломкам, которые когда-то перекрывали проход, тем самым уменьшая риск дальнейшего повреждения древнего архитектурного чуда.

Признавая его культурное и историческое значение, организация ООН по вопросам образования, науки и культуры, ЮНЕСКО, в 1985 году внесла Чавин-де-Уантар в список мирового наследия.

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