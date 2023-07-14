На Запорожье ВСУ ликвидировали командира разведки РФ 14.07.2023, 10:48

1,256

Высокопоставленный офицер быть причастен к захвату Крыма.

На украинском фронте ликвидировали командира разведбатальона оккупантов из 810-й отдельной бригады морской пехоты Владимира Чепу. Не исключено, что россиянин воевал против Украины еще с 2014 года, а именно причастен к аннексии Крыма.

Его «демилитаризация» состоялась в Запорожской области. Об этом сообщил сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

По его словами, накануне в российских соцсетях появилась информация о том, что 12 июля на Ореховском направлении погиб командир разведывательного батальона 810-й ОБрМП Черноморского флота РФ. К некрологу было прикреплено фото, скорее всего, из газетной вырезки.

«Ликвидация офицера такого уровня подтверждает данные о больших проблемах россиян на Запорожском направлении», – отметил Комахидзе.

Согласно открытым данным, Чепа Владимир Александрович 22.04.1990 г.р. – уроженец Красноярска, выпускник Новосибирского военно-командного училища.

При этом проживал он в Севастополе. Там в 2021 году россиянин был фигурантом судебного постановления – проходил как привлеченное к административной ответственности лицо.

В российской соцсети «ОК» Чепа последний раз был активен в 2013 году. Его профиль в ВК «Владимир Владимиров» закрыт, но последняя активность была несколько дней назад.

Кроме этого, OSINT-эксперту удалось установить номера телефонов оккупанта: +79233170316 (активный на момент ликвидации) и +380506811094 (украинский номер, который был активен в 2013-2014 годы).

«То есть, на момент захвата Крыма российскими оккупантами в 2014 году, Чепа находился в Крыму и, скорее всего, был участникам этих событий», – пришел к выводу Комахидзе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».