«Нам всем Маск подарил «Теслы»: министр информации Перцов опозорился в разговоре с Андреем Пауком 2 14.07.2023, 10:46

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Известный блогер потроллил лукашиста.

Блогер Андрей Паук продолжает разговаривать с белорусскими чиновниками. На этот раз он пытался узнать у министра информации Владимира Перцова, можно ли убрать из эфира Азаренка, можно ли говорить «Жыве Беларусь» и куда исчезли политические оппоненты Лукашенко.

Разговор Андрея Паука с министром показали в «Шухер-шоу» на «Белсате».

О журналисте Азаренке и СТВ

В разговоре обсуждали телевидение и роль отдельных журналистов. На реплику Паука о том, что журналист Азаренок разжигает вражду, министр заметил, что заключение об этом могут давать только суд и другие компетентные правоохранительные органы.

— Мы не любим Азаренка и хотим, чтобы его убрали, — говорит Паук.

— Это ваше гражданское право в свободной стране любить или не любить, — отвечает Перцов.

— Мы же вас финансируем.

— Вы нас не финансируете. ЗАО «СТВ» — коммерческая организация. Закрытое акционерное общество, живущее за счет коммерческих доходов. Из бюджета финансируется только Национальная государственная телерадиокомпания.

— Так мы никак не можем повлиять на информационную повестку дня?

— А почему вы должны влиять на информационную повестку дня?

— Потому что Азаренок нам не нравится. Он разжигает вражду. Потому что это фейки.

— Не нравится, не смотрите. Это ваше гражданское право. Какие фейки у Азаренка?

— А чего же тогда Лукашенко говорит, что мы участвуем? — переспросил Паук.

— Мы участвуем только в обучении Вооруженных сил России, союзного нам государства.

— Так это же содействие агрессору.

— Нет, по мировой военной классификации это не является участием в вооруженном конфликте. Изучайте документы. Мы помогаем. И Украине помогают другие государства. Но они не участвуют в вооруженном конфликте. 50 государств участвуют в финансировании помощи, вооружении, лечении Украины. А мы — единственная страна, которая помогает России.

На реплику Паука о том, что поддержка, которую оказывает России Беларусь в войне, идет вразрез с желанием белорусов, так как известно, в обществе сильны антивоенные настроения, министр ответил:

— С чего вы взяли, что вы не хотите помогать России?

— У нас же сильные антивоенные настроения.

— Это у кого? Может у вас лично. У других нет.

— Белорусы против войны.

— Не. Это не правда. Я знаю социологию. Белорусы не за войну. Белорусы за то, чтобы помогать России и сражаться против фашистов.

Можно ли говорить «Жыве Беларусь»

В ходе разговора Перцов отметил, что в Беларуси демократия, что прописано в Конституции. На вопрос, возможно ли говорить «Жыве Беларусь», Перцов ответил, что каждый имеет право говорить, что угодно.

— Так за это наказывают, — заметил Паук.

— Ну, может быть, если это фашистский призыв, вас накажут. Так говорили коллаборанты с 1941-го по 1944 год, которые здесь диковали.

— И Янка Купала писал в своем стихотворении.

— Вы не передергивайте, там по-другому сказано. Строку Купалы полностью процитируйте. Там по-другому написано. Я ваши ходы вот эти бчбешные все изучил наизусть.

Почему Лукашенко принимал присягу под бело-красно-белым флагом

При ответе на этот вопрос Перцов отметил, что «на тот момент незаконно (у нас никто на референдуме не спрашивал) Шушкевичи, Кебичи и остальные сменили флаг на бчб с советского бссровского. У нас никто не спрашивал. А потом на референдуме мы поменяли флаг на наш. А на тот момент был действующим бчб-флаг».

Кто убил Романа Бондаренко и Захаренко

В ходе беседы министр подчеркнул, что выступает против убийств. Когда Паук спросил, почему в таком случае в 2020-м происходили убийства участников протестов и напомнил о случае с Романом Бондаренко, то услышал ответ:

— У нас каждый день в стране происходит много хулиганств, убийств и других преступлений. Кто убил вашего Романа Бондаренко? А кто убил много других людей в нашей стране? В результате несчастных случаев, происшествий и хулиганства? Вы можете на это ответить?

— Где политические конкуренты Лукашенко? Почему убиты Захаренко, Завадский, Красовский?

— Я не знаю, где Захаренко, Красовский. Я об этом ничего не знаю. Меня в то время и не было на свете, наверное. Может, и был.

Бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко и бизнесмен Анатолий Красовский пропали без вести в 1999 году. Министру Перцову тогда было 25 лет (он родился в 1974).

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