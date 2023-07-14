Украина за 10 дней установила 30 минных полей на границе с Беларусью 14.07.2023, 10:52

В ВСУ рассказали о новых укреплениях на севере.

Украина после появления информации о возможном перемещении в Беларусь «вагнеровцев» укрепляет минами южную территорию на белорусской границе. Так украинская сторона охраняет государственную границу от возможного проникновения противника, говорит командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Украинская сторона на белoрусской границе подготовила 30 противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 5,8 тысяч мин.

«Мы понимаем, что линия госграницы с нашими северными соседями в гражданском виде еще нам долго не понадобится, поскольку по ту сторону границы друзей у нас нет. Поставлена задача сделать пограничную полосу для врага непроходимой», – заявил командующий Объединенных сил Украины Сергей Наев.

Также вдоль границы оборудовано около 5 тысяч метров траншей и 6,5 тысячи метров противотанковых рвов, сооружено 80 перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для тяжелой техники.

По словам Наева, такие меры предотвратят проникновение на территорию Украины диверсионных групп и бронетанковой техники.

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