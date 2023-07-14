В Гродно задержали главного технолога филиала одного из градообразующих предприятий 14.07.2023, 11:04

За что?

Задержан с поличным при получении взятки 37-летний главный технолог филиала одного из градообразующих предприятий Гродно, сообщили в МВД.

«По имевшейся информации, фигурант за вознаграждение решал вопросы по организации закупок товарно-материальных ценностей. С ноября прошлого года он получил в качестве взяток более 18 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

На оперативном видео мужчина подтверждает, что ему передали деньги. Он говорит, что они лежат в бардачке, но сумма ему неизвестна.

Следователи возбудили уголовное дело и выясняют, были ли иные преступные эпизоды.

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