Видеофакт: Россиянин едва не подорвал себя и сослуживцев, заталкивая снаряд в миномет не той стороной 10 14.07.2023, 11:10

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Беспросветная тупость солдата «второй армии мира» шокировала окружающих.

В соцсетях появилось видео с российским военным, едва не удостоившимся «премии Дарвина» благодаря своей беспросветной тупости, пишет nv.ua.

Дело в том, что кому-то взбрело в голову, что, вместо рытья окопов, данному индивиду можно доверить заряжать миномет.

Как видно на обнародованных кадрах, мало того, что недалекий оккупант пытался запихнуть туда неподготовленный снаряд, так он еще и пихал его не той стороной, из-за чего чуть не подорвал весь свой расчет.

«Воу, ты че делаешь? Она не готова! Бл, ты ненормальны? Че ты смеешься? Не смешно, бл*… Стой бл!!! Иди отсюдова…», — потребовали в итоге остальные солдаты, окончательно разуверившись в умственных способностях своего сослуживца.

Russian mortar crew having some very serious training issues. pic.twitter.com/bUUb7BvXpw — Clash Report (@clashreport) July 13, 2023

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