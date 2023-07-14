Буданов взял Путина «под колпак» 1 14.07.2023, 11:20

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У украинской разведки есть источники в ближайших к главе Кремля кабинетах.

У украинской разведки есть источники, близкие к президенту России Владимиру Путину. В Киеве знают о планах Кремля.

Об этом в интервью Reuters заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов агентству Reuters.

«У нас есть свои источники. Так сказать, в ближайших кабинетах (к Путину). Поэтому мы обычно знаем, что происходит», - сказал он.

Буданов не представил никаких доказательств, но отметил, что точно предсказал вторжение России еще до того, как в прошлом году разразилась полномасштабная война. «Кто оказался прав? Мы», - сообщил глава ГУР.

По его словам, украинская разведка перехватывала опрос МВД России, который показал, что главарь группы «Вагнера» Евгений Пригожин имеет поддержку внутри России.

Буданов также заявил, что Украина сделала выводы с 2014 года, когда Москва застала мир врасплох, захватив украинский Крымский полуостров и развязав войну на востоке.

«Информационную войну мы полностью проиграли в 2014 году. А войну, начавшуюся (в 2022 году) - мы начали здесь совсем по-другому. И сейчас русские проигрывают информационную битву», - сказал он.

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