В Беларуси предложили ввести новый налог 10 14.07.2023, 11:17

4,400

Он связан с интернет-магазинами.

Власти Беларуси предложила ввести в ЕАЭС налог на трансграничную торговлю через интернет-магазины, сообщает «Комсомолка».

В частности, белорусские власти предложили введение в ЕАЭС налога на трансграничную торговлю. Инициативу поддержало правительство Казахстана. Известно, что в обеих странах подобный налог уже действует на поступающие из-за границы товары онлайн-торговли с 2022-го.

Как комментирует Минпромторг России, на данный момент уже готов проект поправок с изменениями Таможенного кодекса ЕАЭС. Таким образом, Евразийская экономическая комиссия может ввести НДС 20% на трансграничную торговлю через интернет-магазины со странами, которые не входят в ЕАЭС.

Кроме того, в распоряжении редакции оказалось письмо популярного маркетплейса Wildberries в Минэкономики России. С одной стороны интернет-магазин готов удерживать и перечислять НДС в бюджет средства с продаж товаров продавцов из стран, которые не входят в ЕАЭС. Но, с другой стороны, в компании высказали опасения, что такая инициатива отрицательно скажется на торговле с Китаем.

Сейчас отсутствие НДС на иностранные товары стимулирует спрос, способствуя насыщению рынка товарами невзирая на санкционное давление.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».