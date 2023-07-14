В Беларуси предложили ввести новый налог

В Беларуси предложили ввести новый налог10
- 14.07.2023, 11:17
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Он связан с интернет-магазинами.
Власти Беларуси предложила ввести в ЕАЭС налог на трансграничную торговлю через интернет-магазины, сообщает «Комсомолка».
В частности, белорусские власти предложили введение в ЕАЭС налога на трансграничную торговлю. Инициативу поддержало правительство Казахстана. Известно, что в обеих странах подобный налог уже действует на поступающие из-за границы товары онлайн-торговли с 2022-го.
Как комментирует Минпромторг России, на данный момент уже готов проект поправок с изменениями Таможенного кодекса ЕАЭС. Таким образом, Евразийская экономическая комиссия может ввести НДС 20% на трансграничную торговлю через интернет-магазины со странами, которые не входят в ЕАЭС.
Кроме того, в распоряжении редакции оказалось письмо популярного маркетплейса Wildberries в Минэкономики России. С одной стороны интернет-магазин готов удерживать и перечислять НДС в бюджет средства с продаж товаров продавцов из стран, которые не входят в ЕАЭС. Но, с другой стороны, в компании высказали опасения, что такая инициатива отрицательно скажется на торговле с Китаем.
Сейчас отсутствие НДС на иностранные товары стимулирует спрос, способствуя насыщению рынка товарами невзирая на санкционное давление.