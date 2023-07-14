Гиркин запаниковал из-за плацдарма ВСУ возле Антоновского моста 2 14.07.2023, 11:35

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Украинские войска могут ударить россиянам «в спину».

Российский диверсант Игорь Гиркин (Стрелков) признал, что российская армия не способна ничего сделать с плацдармом ВСУ у Антоновского моста. Силы обороны Украины закрепились на левобережье Днепра в районе Херсона и успешно удерживают этот плацдарм. Российская армия ничего с этим сделать не может.

С таким заявлением утром 14 июля выступил российский чекист, военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков), передает Диалог.UA.

«Противник удерживает плацдарм в районе самого моста (Антоновского - ред.) и дачи около него, а также северные окраины еще нескольких мелких островов поблизости. Наши подразделения, избегая расстрела с высокого правого берега, оттянулись на южную часть Антоновского острова… Противник успешно пополняет и снабжает свой плацдарм», - рассказал Стрелков.

Он добавил, что ВС РФ не способны уничтожить украинский плацдарм. Там сильна украинская ПВО, в связи с чем российская авиация не может к нему приблизиться. Не может там в полной мере работать и артиллерия россиян в связи с успешной контрбатарейной борьбой ВСУ.

Чекист уверяет, что российские войска на данный момент держат только южную часть дачного поселка. Ситуацию он охарактеризовал как «позиционный тупик». Ему тревожно за ситуацию на этом направлении. Диверсант опасается, что ВСУ форсируют Днепр на другом участке и ударят российской армии в спину.

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