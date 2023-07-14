Белорусы получают жировки за июнь по повышенным тарифам 4 14.07.2023, 11:41

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Сколько они прибавили?

Белорусам приходят счета за жилищно-коммунальные услуги за июнь по повышенным тарифам. В первый месяц лета подняли стоимость некоторых ЖКУ, среди них — подогрев воды и электричество, отмечает zerkalo.io.

Как изменились платежи за электричество

С июня для населения подорожали электричество и природный и сжиженный газ для отопления. Так, электроэнергия стала дороже на 3−13% в зависимости от тарифа.

К примеру, одноставочный тариф на электричество, который распространяется как на обогрев жилья, так и на все остальные нужды, с 1 июня подняли до 0,1057 рубля (было — 0,0981 рубля). Рост — почти 7,8%. Этим тарифом могут воспользоваться как владельцы частных домов, так и жильцы многоквартирных домов. Для этого не нужно устанавливать специальный отдельный счетчик отопления.

Если в июне было расходовано электроэнергии на 500 кВт∙ч в, то надо заплатить 52,85 рубля. В мае за этот же потребленный объем было бы 49,05 рубля.

На сколько выросли платежи за подогрев воды

С 1 июня на 12,7% повысили субсидируемые тарифы на отопление и подогрев воды, они выросли до 24,7187 рубля за 1 Гкал.

К примеру, за горячую воду (за 0,4198 Гкал) в двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов», в которой прописан один человек, по льготному тарифу за июнь вышло 10,37 рубля. По майским тарифам было бы 9,2 рубля. Для сравнения: в квартире, в которой никто не прописан, в июне за такой же потребленный объем горячей воды выйдет сумма в 53 рубля. Для такого жилья тариф подняли с 1 января.

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