Как белоруска пыталась получить шенгенскую визу разными способами 1 14.07.2023, 11:57

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К походам в визовый центр она готовилась максимально обстоятельно.

Журналист «Онлайнера» Дарья Коско попыталась заполучить в паспорт заветную визу.

До этого Дарья уже побывала в 36 странах и за последний год получила три шенгенские визы ровно на две недели:

- Вопросом получения визы я озадачилась еще в апреле, хотя отпуск запланировала на начало сентября. Страна мечты на этот сезон определена не была, поэтому выбор основывался как раз на возможности получить визу.

Германия

Первое, что я сделала, — подала заявление в посольство Германии. От знакомых отзывы были только самые хорошие: многократный шенген от полугода до двух лет. Сообщение о том, что моя заявка зарегистрирована, я получила на следующий день. И возрадовалась — естественно, зря.

Выяснилось, что ждать приглашения в посольство придется еще очень долго. Но хотелось бы верить, что как минимум меньше трех лет. Спойлер: пока я все еще его не дождалась. Зато удалось узнать, что недавно приглашения начали приходить тем, кто регистрировался в марте — на сентябрь. Возможно, и мой звездный час уже близок — где-нибудь к рождественским ярмаркам.

Греция

Дальше у пути было две основные развилки — Греция и Испания. На тот момент за испанской визой нужно было ехать в Москву, поэтому я решила пойти по более простому (ну-ну!) пути.

«Туристические агенты для слабаков» стало моим девизом на несколько месяцев. Абсолютно необоснованно, но помутнения случаются. И когда ты уже пару тысяч раз безрезультатно обновил нужную страницу сайта, хочется дойти до конца.

Да, рецепт записи на визу простой: открываешь сайт визового центра Греции и обновляешь страницу с доступными датами. Кликать 200 раз каждый день, даже в выходные. Никакой логики по времени или дню недели, когда появляются свободные окошки, проследить не удалось. Один раз они открылись после 9 вечера в воскресенье. А почему бы и нет?

Но даже если ловишь удачу за хвост и оказываешься на сайте в нужный момент, отдельная задача — зарегистрироваться. С компьютера мне ни разу сделать это не удалось, а вот с телефона долгожданный слот наконец достался. Но я им так и не воспользовалась.

В восторге от осознания «О боже, доступные для записи даты все же существуют!» я совсем забыла о запланированной ровно через 12 дней после подачи документов поездке. Сомнения были страшными, а ночи бессонными. Но так рисковать я все же не могла. И моя отмененная запись неожиданно подняла настроение какому-то счастливчику.

Первый раз на то, чтобы поймать слот, пришлось потратить около месяца. Второй раз матерая «обновительница страницы» справилась всего за две недели.

К походу в визовый центр я готовилась максимально обстоятельно: все билеты выкуплены — даже до Вильнюса, жилье оплачено, данные о других участниках поездки собраны, маршрутный лист подробно расписан. Есть ксерокопии всех виз из обозримого прошлого и грамот из детского сада — на всякий случай!

Да, я прекрасно знала, какие неоптимистичные результаты по греческим визам. Но всегда же кажется, что отлаженная система должна с кого-то начать работать по-другому. Почему бы не с меня? А вдруг «мультик» на два года? Такой счастливый поворот тянул бы на сценарий голливудского ромкома.

Паспорт вернулся домой ровно через 16 дней — хорошо, что я даже не пыталась рисковать в первый раз. Ожидания были полностью оправданы. Но не полные надежд, а реалистичные: шенгенская виза ровно на даты поездки. Зато мульти — можно успеть сгонять в Турцию или на Кипр из Греции на пару дней. Вот вроде бы и знаешь, как все будет, а чувство разочарования все равно приходится подслащать килограммом черешни.

Испания

Виза в паспорте есть. Но всего на одно путешествие вперед. А я лично люблю перед сном полистать не Instagram, а поисковик дешевых авиабилетов. Поэтому планы по заполнению еще одной страницы паспорта продолжают оставаться на повестке дня.

Так что там по другим вариантам? В начале лета путешественников взбудоражила новость, что возобновил работу визовый центр Испании в Минске. И он действительно начал принимать документы. Правда, вскоре объявил, что время ожидания паспорта после подачи может доходить до 45 дней. Пока их возвращают в течение месяца, но спланировать отдых летом уже вряд ли получится.

Последний раз, когда доступные даты появились на сайте, их все разобрали за 15 минут. Конечно, несколько попыток выловить запись для себя я тоже предприняла. Безуспешно. Займусь этим снова, когда появится свободный месяц-другой.

Кстати, возможность лично съездить на подачу документов в Москву все еще сохранилась. Как раз для тех случаев, когда нужно срочно уже вчера. Записаться можно на ближайшие две-три недели. Большинство получает двукратный шенген на месяц.

Что еще?

На этом заканчивается список более-менее реалистичных вариантов и начинаются идеи из разряда «а что, если…». Все неплохо с открытием виз через Венгрию и Францию. Только самостоятельных путешественников там не жалуют. Большая часть мест предоставляется под туры. На лето свободных мест в автобусе по любому маршруту нам выбить не удалось. Но верим, что существуют истории и со счастливым концом, когда есть повод собирать бутерброды на багете для ссобойки в дорогу.

Италия. Если кратко, то в прошлом сезоне было гораздо лучше. Да, турагентства не отказываются от услуги записи, но гарантировать ничего не могут. Сроки размытые — подача в ближайшие месяц-два. Те, кому удалось записаться самостоятельно, автоматически попадают в одну категорию с йети и инопланетными существами.

Какой вывод? Получить визу реально. Варианты разные, но это точно будет либо долго, либо дорого, либо сложно. Возможно, все сразу. Хотя всегда остается небольшой процент просто на счастливый случай. И тогда точно — шенген на два года даже в чистый паспорт.

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