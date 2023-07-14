Синоптики: В выходные в Беларуси будет до +34°С 14.07.2023, 12:04

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Прогноз погоды на 15-17 июля.

15 июля погоду в республике будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах +10..+16°С, максимальная днем составит +23..+29°С, сообщает pogoda.by.

16 июля в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, при этом на территорию страны будут распространяться теплые воздушные массы тропического происхождения. Днем в западных районах республики скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность.

Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по западу республики возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью слабый, днем южный умеренный, по западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет +8..+14°С, в юго-западных районах страны местами до +17°С, максимальная днем будет колебаться от +25°С по востоку до +34°С по юго-западу.

17 июля погодные условия будет определять атмосферный фронт, смещающийся с запада на восток республики. Ожидается переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от +12°С по востоку до +20°С по юго-западу, максимальная днем составит +25..+31°С, по югу страны воздух прогреется до +33°С.

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