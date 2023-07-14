Буданов: В России начал действовать украинский Моссад 6 14.07.2023, 12:14

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Кирилл Буданов

Глава ГУР рассказал о ликвидации врагов Украины в РФ.

Украине не нужно создавать аналог израильского Моссада для ликвидации врагов за границей. Такая структура уже существует.

Об этом агентству Reuters сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Перспектива шпионского агентства, отправляющего убийц для выслеживания врагов Украины, вызывает сравнение с израильским Моссадом. Буданов не сопротивляется аналогии.

«Если вы спрашиваете о Моссаде, знаменитом уничтожением врагов своего государства, то мы этим занимались и будем заниматься. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует», - сказа он.

Как отмечает Reuters, Буданов начал свою военную карьеру в качестве оперативника спецназа и служил на востоке после того, как Россия захватила Крым и Донбасс.

С тех пор как он возглавил шпионскую службу, на него было совершено множество неудачных покушений, в том числе неудачный взрыв автомобиля, в результате которого нападавший был взорван.

«Единственное, что я могу сказать, это то, что они не прекратили попытки, но повторюсь - все напрасно», - сказал он.

В конце мая был нанесен воздушный удар по его штабу на Рыбальском полуострове в Киеве, что вызвало сообщения российских СМИ о том, что он был тяжело ранен. Буданов преуменьшил значение.

«Это была не первая их попытка. Но, как видите, мы снова здесь, в основных помещениях этого здания. Когда вы были снаружи, вы могли видеть, как люди ходят и работают», - добавил он.

Ответные удары

Назначенный главой ГУР в августе 2020 года, Буданов стал свидетелем резкого роста своей популярности и публичного авторитета в Украине во время войны, где его изображают закулисным вдохновителем усилий по нанесению ответных ударов по России. В российских СМИ он фигура ненависти.

Кремль назвал «чудовищным» сделанное им в мае замечание о том, что «мы будем продолжать убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».

Россия обвинила украинские спецслужбы в убийстве провоенного российского блогера и провоенного журналиста. Киев отрицает свою причастность. Российские СМИ сообщили, что в апреле суд в Москве заочно арестовал Буданова по обвинению в терроризме.

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