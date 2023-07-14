«Беларуская выведка»: Лукашенко заставили вымаливать прощение у Путина 7 14.07.2023, 12:32

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Москва раздражена самопиаром диктатора.

По информации источников телеграм-канала «Беларуская выведка», Путин поставил Лукашенко в основательный «игнор». Причина - унизивший Путина самопиар Лукашенко на «Вагнере».

Крутой и Алейник тщательно пытаются выяснить, не смягчилась ли позиция Путина. Подключены все контакты. Пробивают визит, так как в Кремле на сегодня трубку никто не взял. Москва считает, что Лукашенко должен вымолить визит сам лично. Игнорят Минск на всех уровнях.

Похоже, что это один из самых значительных напряженных моментов между Путиным и Лукашенко за всю историю отношений. Лукашенко даже вспомнил по «мову» в Александрии, послав многозначительный сигнал на Восток.

Сигнал проигнорировали и пришлось заполнять вакуум, совершая бессмысленное рандеву по фермам и полям.

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