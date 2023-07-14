Послемятежное потряхивание Телеграм-канал «СерпомПо»

14.07.2023, 12:42

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Время собирать камни.

Мятежные пригожинские дни были, как сегодня выясняется, лишь одним из симптомов неблагополучия России, придвинутой к катастрофе «спецопераций» Путина, Лаврова, Шойгу и других.

Практически нон-стоп началась другая история – скандал с отстранением от командования 58-й армией генерала Ивана Попова после доклада руководству: «Назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самой главной трагедии современной войны - это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массовой гибели и увечьях наших с вами братьев от артиллерии противника. Также поднял еще ряд других проблем, высказался об этом на самом высоком уровне, откровенно, предельно жестко».

Генерал Попов – не пацифист, не сторонник прекращения «спецоперации», не мятежник, он - верный службист, «правдоруб», ждущий нового назначения. Причем со своим мнением он выступил не публично, его обнародовал депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев.

Интересно, это уже «дискредитация армии», за которую сегодня заочно арестовали экономиста Владимира Милова? Или же «это другое, не путайте»?

Начальство при этом не осознает, что после пригожинского выступления есть лишь один хороший выход – немедленно завершить «спецоперацию» и вернуться в установленные нашими договорами границы.

Гражданам, обществу, стране надо признать провал всей путинской политики, проводимой с самого его прихода к власти в 2000 году (начиная со второй чеченской войны и дела ЮКОСа). И уволить всех ответственных за «спецоперацию», начиная с Лаврова и Шойгу.

Самому Путину, разумеется, пора добровольно оставить свой пост. С ним все. Никакого участия в выборах марта 2024 года. «Время собирать камни». В том числе и упавшие «с неба» на Крым, на всю Россию. Судьба страны должны быть отделена от личной судьбы Путина и его свиты.

Они, конечно, не уйдут. Но чем дальше, тем понимание необходимости этого шага будет крепнуть со всех сторон. Очевиден тупик, в который привели страну разгульные нулевые, провальные десятые и закатные двадцатые годы.

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