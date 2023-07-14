СМИ: В РФ создают тайные тюрьмы для высокопоставленных генералов армии и ФСБ 14.07.2023, 12:55

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Рассекречено их местоположение и внутреннее устройство.

После мятежа «вагнеровцев» Кремль прибегнул к масштабным репрессиям в руководстве военных и силовых структур страны. В Московской области массово создаются тюрьмы для высокопоставленных офицеров.

Такой информацией поделился влиятельный российский ресурс «ВЧК-ОГПУ», который специализируется на «сливах».

«За последнее время в Московском регионе было создано сразу несколько секретных изоляторов для высокопоставленных служащих (преимущественно генералов) Минобороны, ФСБ РФ и ряда других ведомств. Рядом с камерами непременно находятся и комнаты для допросов, а охраняют высокопоставленных заключенных бойцы спецназа», - сообщил российский ресурс.

Он уверяет, что ему известно уже о трех таких секретных тюрьмах. Одна из них, по данным «ВЧК-ОГПУ», располагается в одном из зданий 2-го Западного окружного военного суда в Москве недалеко от печально известного СИЗО «Лефортово».

Работы по ее созданию начались, предварительно, еще в конце минувшего 2022 года. Там были оборудованы под специальные потребности несколько камер с кабинетом для допросов.

«Речь про двухэтажное старинное здание по адресу переулок Госпитальный, 4А в центре столицы. Там уже много лет заседает военный суд, поэтому многие посетители и служащие в курсе: никаких казематов там раньше не было. Однако в октябре 2022-го… заключается контракт (...), что в здании следует срочно выполнить гидроизоляцию подвала… Через несколько дней… подписывается еще один договор (...) о создании системы вентиляции цокольного этажа, проработке решения по принудительной вытяжке и монтаже всего этого добра… Всего там будет находиться 9 помещений, их объединяет система проходов и коридоров, а номера 2-6 - это камеры для задержанных», - сообщил российский Telegram-канал.

Вероятно, в одной из таких секретных тюрем находится замкомандующего оккупационной группировкой ВС РФ в Украине генерал Сергей Суровикин.

После мятежа «вагнеровцев» в конце июня он ни разу не появился на публике. Ходят настойчивые слухи о том, что российский военачальник арестован по подозрению в сговоре с мятежниками.

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