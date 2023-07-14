В городе-спутнике Минска продают замок на 300 квадратов дешевле однушки 14.07.2023, 12:58

Но есть нюанс.

Для тех, кто хочет жить в немного сказочном доме, мы нашли отличный вариант. Это замок в несколько этажей в городе-спутнике Дзержинск. Продают его за весьма неплохие деньги, но и вложиться в него надо нормально. Стоимость замка меньше, чем цена однокомнатной квартиры в Минске, да и квадратов тут больше раз в 10, пишет realt.by.

Продается необычный дом в виде замка в Дзержинске на улице Святочная, 5. Его приняли в эксплуатацию в 2020 году. Строили дом из кирпича и блоков в 4 этажа. Один из них является цокольным. Замок рассчитан на 300 квадратных метров.

На цокольном этаже дома разместились два гаража примерно в 23 квадрата каждый и шесть подсобных помещений разных размеров.

Планировка остальных этажей предполагает размещение жилых и общих комнат.

Так, на первом этаже хозяин дома планировал сделать кухню, отдельную столовую, две жилые комнаты, прихожую и санузел. На втором — три жилые комнаты, санузел, кабинет и холл. Третий, мансардный сделан с тремя комнатами. Одна из них занимает 60 квадратных метров.

Внутри все готово к отделочным работам. В оконных проемах установлены рамы разных форм и размеров, потолок на мансардном этаже отделан деревом. Вода и канализация — центральные.

Дом владелец продает за 35 500 долларов. Он готов к торгу.

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