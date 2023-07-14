Гиркин: Вальяжно развалившийся Пригожин унизил Путина 1 14.07.2023, 13:09

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Игорь Гиркин-Стрелков

Диверсант едко прокомментировал встречу с командирами ЧВК «Вагнер» в Кремле.

Российский террорист Игорь Гиркин-Стрелков оценил «закулисную» встречу между лидером РФ Владимиром Путиным и 35 командирами ЧВК «Вагнер».

Отметим, что Путин позвал наемников и основателя организации Евгения Пригожина «на ковер» в Кремль 10 июля, чтобы уговорить «вагнеровцев», несмотря на попытку мятежа, продолжать воевать в Украине. Вчера лидер РФ раскрыл соответствующие детали разговора росСМИ и нарвался на гнев террориста Гиркина в Telegram, передает УНИАН.

По словам бывшего боевика «ДНР», Путина на встрече заставили «сглатывать» и соглашаться с тем, что Пригожин и его банда не собираются воевать в составе ВС РФ.

«Президент благородно предлагает вчерашним мятежникам продолжить защиту страны в рядах вооруженных сил. Мятежники согласно кивают, но вальяжно развалившийся в первом ряду «Пахан» (Пригожин - ред.) заявляет, что «ребята не согласны». Президент «сглатывает» и соглашается с мнением атамана, обещает поискать другие варианты. Занавес», - указал Гиркин.

Он оценил фразу Путина о том, что ЧВК «Вагнер» юридически не существует и заявил, что это удобное объяснение для «вагнеровцев», которые конституционно имеют право воспринимать власть лидера РФ «не более, чем как особенность рельефа» в России.

«Во Вселенной «Вагнера» есть только Пахан (Пригожин), а РФ и ее президент - не более чем особенности рельефа, в котором ЧВК действует. Осознав данный факт и понимая, что не может ни наказать, ни даже распустить несуществующую организацию, президент впал в прострацию и удалился в раздумьях... Что мог сделать президент, уже полтора года старательно уклоняющийся от конституционных обязанностей Верховного Главнокомандующего?», - обличил Путина Гиркин.

Террорист резюмировал, что по итогам переговоров в Кремле отрядам «Вагнер» позволили и дальше зарабатывать на войне в Африке, а для Путина остался один вариант: «Президент занялся привычным «садо-мазо» - начал жаловаться общественности на то, что его опять «надули», унизили и в грош не ставят, старого дурака…», - заявил Гиркин.

Отметим, 13 июля глава РФ Владимир Путин прокомментировал переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным в Кремле (встреча состоялась 10 июля, как уточнил Путин, на ней присутствовали 35 человек).

Президент РФ отметил, что дал «вагнеровцам» несколько вариантов для существования в России после истории с попыткой бунта (23-24 июня). В частности, по словам Путина, он «дал оценку» действиям наемников на войне в Украине и предложил продолжить защищать РФ под руководством командира с позывным «Седой» однако Пригожин ответил на предложение отказом.

Тогда Путин подчеркнул росСМИ, что юридически организации ЧВК «Вагнер» в РФ не существует.

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