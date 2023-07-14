Российская пропагандистка выдала феерический фейк о «распятом попе в Бердянске» 8 14.07.2023, 13:18

9,910

Сеть разразилась шутками.

Российские пропагандисты выдали новую «страшилку» взамен старого фейка о «распятом мальчике» в Славянске. На смену мальчику теперь пришли «распятые батюшки» и «исчезающие дети» в бердянске, Донецке и Луганске.

На новый «перл» российской пропаганды обратил внимание украински блогер. Украинцы в комментариях высмеяли «креатив» пропагандистов, сообщает obozrevatel.com.

На опубликованном блогером видео пропагандистка в военной форме с серьезным лицом несла откровенный бред о якобы учиненных украинскими военными «зверствах». При этом она уверила, что все эти «ужасы» происходили в оккупированных Россией с 2014 года Донецке и Луганске, а также в Бердянске Запорожской области.

«Вчера я буквально была в храме – здесь, в Бердянске. Мне рассказывали, как действуют методы запугивания. Об этом мне говорили и в Донецке, в Луганске. Мы все знаем распятых батюшек, мы знаем погребенных людей в ставках под Донецком, мы знаем исчезающих детей, мы все знаем. Это страшные методы, после которых нормальный человек любой, у которого нет оружия в руках – он, естественно, начинает закрываться и просто... Ему остается только ждать», – выдала пропагандистка.

На словах о «распятых батюшках» даже ее более молодая «коллега» явно удивилась. После же опустила глаза и до конца ролика больше их не поднимала.

Украинцы в комментариях начали живо обсуждать новую страшилку российской пропаганды. Многие удивились полету фантазии российских пропагандистов.

Украинцы также обратили внимание на другие басни, рассказанные пропагандисткой в камуфляже и припомнили предыдущие «перлы» российской пропаганды.

При этом некоторые отметили: пропагандистка в своем рассказе заявила, что все эти «ужасы» происходили в Донецке и Луганске, которые с 2014 года оккупированы Россией.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».