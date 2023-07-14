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Названы самые полезные напитки в жару

  • 14.07.2023, 13:23
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Названы самые полезные напитки в жару

В выходные белорусов ждет до +34 градусов.

Диетолог-консультант Алексей Кабанов заявил, что даже умеренно жаркая погода от 25 градусов тепла грозит обезвоживанием и другими негативными последствиями для организма.

Чтобы избежать последствий жары, специалист порекомендовал следить за водно-солевым и минеральным дефицитом. Он назвал самые полезные напитки и посоветовал пить негазированную или минеральную воду комнатной температуры и растительное молоко вместо кваса и соков.

«Еще один полезный напиток в жару — растительное молоко. В его состав входит много воды, а из дополнительных плюсов: низкая жирность, отсутствие или малое количество сахара, витаминный и минерализованный состав», — призвал эксперт.

Диетолог добавил, что квас опасен из-за большого содержания сахара в нем, как пакетированные восстановленные соки.

«Сахар лишь усилит жажду, а вдобавок к этому выведет минеральные вещества из организма», — заключил он.

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