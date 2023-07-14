«Крестная» Алеся Беляцкого потребовала ввести комплексные санкции против Лукашенко и его окружения 1 14.07.2023, 13:34

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Замглавы Европарламента выступила с сильным заявлением.

Заместитель председателя Европарламента Никола Беер записала обращение на вторую годовщину задержания нобелевского лауреата Алеся Беляцкого, а также его соратников по «Весне» Валентина Стефановича и Владимира Лабковича.

Беер является «крестной» Алеся Беляцкого в Европарламенте.

«Два года лауреат Нобелевской премии Алесь Беляцкий находится в заключении как политический заключенный марионеточного режима Лукашенко в бесчеловечных условиях. На протяжении двух лет его систематически лишают связи с супругой, его семьей, адвокатами. За кампанию за свободу и права человека он был осужден на 10 лет на показательном суде в марте», – сказала она.

Беер добавила, что имела возможность встретиться с супругой Алеся Беляцкого Натальей Пинчук, которая рассказала об условиях содержания ее мужа и других политзаключенных, отсутствии связи с ним на протяжении месяцев. Заместитель председателя Европарламента назвала такую ситуацию неприемлемой.

«Наши требования к международному сообществу ясны. Первое, Алесь и другие политзаключенные должны получить немедленный доступ к комплексной медицинской помощи от доверенных врачей, а также доступ к их адвокатам и семьям. Второе – открытие белорусских народных посольств демократической оппозиции в странах ЕС должно быть ускорено. Третье – Евросоюз и международное сообщество должны наконец ввести комплексные санкций против Беларуси, Лукашенко и его окружения», – сказала она.

«Наш призыв понятен – мы не покинем вас и будем решительно оставаться на вашей стороне», – добавила Беер.

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